Por: El Espectador

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Desde la noche del jueves 30 de julio, la intersección de la avenida Calle 19 con avenida Caracas, ubicada en el centro de Bogotá, quedará cerrada totalmente durante las noches. Esta restricción fue autorizada por la Secretaría de Movilidad y se mantendrá por un mes, con el objetivo de permitir el izaje de las estructuras que sostendrán el viaducto de la primera línea del metro de Bogotá. El cierre nocturno funcionará desde las 11:00 p. m. hasta las 4:00 a. m., una medida diseñada para afectar lo menos posible la movilidad diaria, considerando la importancia de la zona para el transporte de la ciudad.

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La Secretaría de Movilidad anunció un esquema específico de desvíos para los vehículos particulares que transitan por ese sector. Quienes se movilicen en sentido occidente-oriente por la calle 19 deberán desviarse por la carrera 17 al norte, conectar con la calle 24 al oriente y luego descender por la carrera 13 al sur para retomar la calle 19. Por su parte, aquellos que viajen en sentido oriente-occidente podrán utilizar la carrera 13A al norte, la calle 22 al occidente y la carrera 17 al sur. Como ruta alternativa, se propone también el uso de la carrera 10 al norte para luego tomar la avenida calle 26 hacia el occidente, buscando así minimizar los tiempos de desplazamiento y la congestión temporal.

Este cierre nocturno también impacta la operación del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP), sigla que significa Sistema Integrado de Transporte Público. Más de 20 rutas zonales, incluyendo las rutas 97, 99, 143, C1, 7 y los servicios alimentadores y complementarios identificados por series como A, L, K, C, G y H, deberán cumplir con los mismos recorridos alternativos designados para los vehículos particulares. Además, los paraderos ubicados en el costado sur de la calle 19, entre las carreras 15Bis y 17, han sido trasladados de forma temporal a la carrera 17 entre calles 22A y 22D, según precisó la Secretaría de Movilidad.

Para los peatones, la entidad definió un sendero especial al sur de la intersección con la calle 19, regulado por auxiliares de tráfico, que facilitará el cruce seguro durante las noches de cierre. Esta serie de ajustes busca que tanto automovilistas como usuarios del transporte público y peatones puedan circular de manera organizada y segura mientras avanzan las labores clave para el futuro metro de la capital. Toda la información y detalles de los planes de manejo de tráfico fueron difundidos por la Secretaría de Movilidad y recopilados por El Espectador.

¿Cuáles son los desvíos para los vehículos por el cierre nocturno en la avenida Caracas?

Durante el cierre nocturno de la avenida Caracas con calle 19, los conductores que viajan de occidente a oriente deben tomar la carrera 17 al norte, la calle 24 al oriente y descender por la carrera 13 al sur. En sentido contrario, la ruta alterna incluye la carrera 13A al norte, la calle 22 al occidente y la carrera 17 al sur. También se recomienda la ruta por la carrera 10 al norte y la avenida calle 26 hacia el occidente.

¿Cómo afecta el cierre al servicio del SITP durante las noches?

Más de 20 rutas zonales del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) y varios servicios complementarios modificarán sus recorridos, siguiendo los mismos desvíos definidos para vehículos particulares. Además, algunos paraderos fueron trasladados temporalmente a la carrera 17 entre las calles 22A y 22D, para facilitar la movilidad de los usuarios y reducir posibles confusiones durante la ejecución de estas obras.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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