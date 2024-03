Addi, la compañía de créditos que apenas lleva 5 años en el mercado, Se ha popularizado mucho porque cada vez son más los emprendimientos y negocios que les ofrecen a sus clientes utilizar este método para pagar a cuotas.

La ‘fintech’ es una empresa dedicada a facilitar y potenciar el comercio en línea; ofrece a sus clientes una experiencia de compra fácil, rápida y transparente. En los últimos años, con una gran acogida en el mercado, viene liderando el comercio digital en Colombia a través de tecnología y el modelo “compra ahora, paga después”, que realmente consiste en diferir los pagos a 3 cuotas y sin intereses.

A raíz de esa opción, muchos colombianos tienen la duda de por qué esta plataforma es mejor alternativa que las tarjetas de crédito que ofrecen los bancos en Colombia. Al respecto, Santiago Suárez, CEO de Addi, habló con Pulzo y despejó esta duda.

“Para muchos de nuestros clientes tener cuotas a 0 % de interés es una nota. No hay cuota de manejo, no hay compromiso, no entiendo por qué si voy a comprar mi estufa con mi tarjeta de crédito de x banco no puedo usarla por los siguientes 12 meses porque me agotan el cupo. Las tarjetas seguirán funcionando, pero los clientes tienen otras opciones”, dijo.

De igual manera, explicó por qué para Addi esta fórmula del pago a 3 cuotas sin intereses produce ganancias y cómo se puede sostener el tiempo: “Es rentable porque lo hacemos con un segmento de clientes muy especial para nuestras marcas. Ellos traen un valor muy alto, compran en el ‘app’ y por eso hacemos un estudio para aprobarlos, para que nos ayuden a sostener la fórmula. Tenemos ofertas súper variadas”.

Cómo inscribirse para solicitar el crédito de Addi

El crédito Addi funciona a través de su plataforma y WhatsApp, se lee en su portal, y hay que seguir estos pasos para solicitar uno:

Descargar la ‘app’ y obtener el cupo. Seleccionar el comercio en el que se hará la compra. Escoger los productos y elegir en el método de pago Addi. Seleccionar el número de cuotas a las que se quiere diferir el pago. Ingresar el código que se envía por WhatsApp para finalizar la transacción. Guardar el comprobante.

