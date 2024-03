Por: VALORA ANALITIK

DataCrédito Experian explica a los colombianos dudas que se generan en torno a las centrales de riesgo, historial crediticio y reportes.

Es esencial comprender cómo funcionan, cómo son los cálculos del puntaje de crédito, y cómo esta información impacta las finanzas personales.

Todas las personas mayores de 18 años que han abierto una cuenta de ahorros, una cuenta corriente o cualquier tipo de obligación con una entidad están “reportados”, la diferencia es si el reporte es positivo y negativo.

Plataformas como Midatacrédito le ayuda a consultar su historial de crédito de forma gratuita, además de otros servicios con suscripción como conocer si tiene un reporte positivo o negativo, el estado de su obligación e incluso activar alarmas por fraude.

¿DataCrédito es una lista negra?

Lo primero que debe saber es que, DataCrédito no es una lista negra, así que cuando escuche que está reportado, casi siempre se refiere al buen comportamiento del pago.

Los reportes positivos dan cuenta del buen hábito de pago de los usuarios con acciones como pagos a tiempo y en general darle un buen manejo a sus cuentas, créditos y tarjetas. El 93 % de los reportes son positivos y sus aliados a la hora de solicitar un crédito.

Mientras que los reportes negativos se dan en un estado de morosidad. Esto depende de su actividad financiera y el cuidado que le dé a su historia de crédito.

¿DataCrédito aprueba o niega los créditos?

DataCrédito es una central de información financiera que recopila, almacena y proporciona información sobre el historial crediticio de las personas a entidades financieras. Brinda a estas instituciones un informe crediticio que contiene información sobre la manera en que una persona ha manejado sus compromisos financieros.

Ahora bien, dicha actividad no comprende la aprobación o negación de créditos. Tampoco sugiere que tipo de decisión tomar. Es importante que los consumidores comprendan que la información

proporcionada por DataCrédito es una herramienta para las instituciones que otorgan crédito, de todos los sectores de la economía, pero no es el único factor que se considera al aprobar o negar un crédito. Otros aspectos, como ingresos, capacidad de pago y situación laboral, también son determinantes en el proceso de decisión crediticia.

¿Las centrales generan reportes?

DataCrédito no es quien realiza los reportes a su historial de crédito. Su función principal es recopilar, almacenar y proporcionar información sobre el historial crediticio y financiero de las personas, por medio de los reportes de diferentes entidades otorgantes de crédito.

¿No tener vida crediticia es igual a tener una mala vida crediticia?

Los conceptos no son los mismos y es crucial entender la diferencia entre estos dos conceptos para no caer en conclusiones erróneas. No tener una vida crediticia significa que no existe un historial crediticio registrado en DataCrédito porque no se han tenido experiencias previas con créditos, préstamos o tarjetas de crédito, como puede ocurrir con jóvenes que recién ingresan a la vida financiera.

Una mala vida crediticia obedece a un inadecuado comportamiento financiero, esto puede tener un impacto negativo en la capacidad de una persona para obtener créditos futuros y puede requerir esfuerzos para reparar el historial crediticio.

¿Un reporte negativo puede durar toda la vida?

Según lo establecido por la Ley 1266 de 2008, para incumplimientos o mora igual o superior a 2 años el reporte negativo tendrá un plazo máximo de permanencia de 4 años, contados a partir de la fecha de pago o extinción de la obligación.

Si la mora en el pago es inferior a dos años, el reporte negativo permanecerá por el doble del tiempo de la mora, contados a partir de que sean pagadas las cuotas vencidas.

Si la obligación nunca es pagada, la permanencia del dato negativo será de 8 años, contados a partir de la primera mora. Transcurrido ese tiempo, el reporte negativo es eliminado.

¿Necesito un tramitador para conocer mi historia de crédito?

No necesita de tramitadores. Por medio Midatacrédito puede consultar su historial de crédito de forma gratuita, además de otros servicios con suscripción como conocer si tiene un reporte positivo o negativo, el estado de su obligación e incluso activar alarmas por fraude.

