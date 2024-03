Por: CENET

A menudo, la mención de estar “reportado en Datacrédito” evoca connotaciones negativas asociadas con deudas o mal manejo financiero. Sin embargo, según explicaciones de Datacrédito, esta percepción es errónea.

Lo primero es saber que Datacrédito no es una lista negra; más bien, todos los ciudadanos mayores de 18 años que hayan adquirido alguna obligación financiera, ya sea una cuenta de ahorros, un préstamo o una suscripción, están “reportados”. La diferencia radica en si el reporte es positivo o negativo.

Menciona que los reportes positivos reflejan un buen historial de pagos y responsabilidad financiera, lo que puede ser un activo crucial al solicitar créditos. De hecho, el 93% de los reportes en Datacrédito son positivos, actuando como aliados para aquellos que buscan obtener créditos.

Por otro lado, los reportes negativos indican morosidad en los pagos, lo que puede influir negativamente en la capacidad de obtener créditos en el futuro. Sin embargo, es importante destacar que todos los adultos con una vida financiera están sujetos a ser “reportados”.

Cabe menciona que Datacrédito no aprueba ni niega créditos. Funciona como una central de información financiera que proporciona a las entidades financieras informes crediticios basados en el historial de pagos y compromisos financieros de los individuos. Sin embargo, la decisión de otorgar o negar un crédito depende de varios factores, incluidos los ingresos, capacidad de pago y situación laboral, además del historial crediticio.

También, es crucial entender que Datacrédito no genera los reportes, sino que recopila información de diversas entidades otorgantes de crédito. Además, se menciona también que no tener un historial crediticio no equivale a tener un mal historial crediticio; simplemente significa que no hay registros previos de experiencias crediticias. Una mala vida crediticia obedece a un inadecuado comportamiento financiero, esto puede tener un impacto negativo en la capacidad de una persona para obtener créditos futuros y puede requerir esfuerzos para reparar el historial crediticio.

En cuanto a la duración de los reportes negativos, la Ley 1266 de 2008 establece plazos máximos de permanencia, dependiendo de la duración de la mora. Por ejemplo, para moras de más de 2 años, el reporte negativo permanecerá por un máximo de 4 años desde la fecha de pago o extinción de la obligación.

Si la mora en el pago es inferior a dos años, el reporte negativo permanecerá por el doble del tiempo de la mora, contados a partir de que sean pagadas las cuotas vencidas y si la obligación nunca es pagada, la permanencia del dato negativo será de 8 años, contados a partir de la primera mora. Transcurrido ese tiempo, el reporte negativo es eliminado.

Finalmente, para acceder a su historial crediticio, la entidad menciona que no se necesita de tramitadores. Plataformas como Midatacrédito ofrecen la posibilidad de consultar de forma gratuita el historial de crédito, así como servicios adicionales como la verificación de reportes positivos o negativos y la activación de alarmas por fraude.

