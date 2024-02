La Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) definió las reglas aplicables a las finanzas abiertas de un nuevo ecosistema por medio del cual los terceros receptores podrán acceder a los datos que el consumidor autorice compartir a su entidad financiera.

Con esta nueva circular la entidad regulatoria busca que en Colombia se realice un tratamiento seguro y transparente de los datos personales que el consumidor financiero autorice para el diseño de productos y de servicios.

Además, con este nuevo ecosistema, la entidad busca empoderar a los consumidores cómo únicos dueños de sus datos financieros.

Uno de los jugadores que quedaría impactado con este nuevo ecosistema que está implementando la SuperFinanciera es el de las centrales de riesgo.

Además de esto, señaló que, en sí para no tener mayor impacto, las centrales de riesgo deberán adaptarse a este nuevo ecosistema.

“Yo no quiero decir que no tienen futuro, debí decir que no es que no tengan futuro. Yo creo que van a tener que adaptarse a los nuevos ecosistemas que vamos a desarrollar”, agregó.