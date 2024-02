El 65 % de los colombianos cree que “el que paga lo que debe, sabe lo que tiene”, lo que implica que una persona cumple con sus obligaciones financieras, atiende sus deudas y responsabilidades a tiempo, tiene un mejor control y comprensión de su situación económica, es decir, posee responsabilidad financiera, conocimientos de los recursos, evita acumular deudas y preserva la estabilidad.

De acuerdo con una encuesta de THT, multilatina experta en predecir el comportamiento humano, los colombianos se perciben como “buenos pagadores”, según sus respuestas en el mencionado sondeo, ya que el 67 % afirma revisar siempre su capacidad de endeudamiento antes de adquirir una nueva obligación financiera.

Solo el 11,6 % prefiere un préstamo total en lugar de combinarlo con ahorros. En cuanto a las tarjetas de crédito, las opiniones sobre si es mejor tener una o varias, así como contar con cupos altos o bajos, están muy divididas.

A pesar de que el 82 % declara que nunca o casi nunca se retrasa en sus pagos, hacer pagos anticipados parece no ser una práctica habitual, ya que solo el 26 % dice hacerlo. La afirmación de ser “buen pagador” sugiere, en general, tener una reputación positiva en cuanto al cumplimiento de obligaciones financieras como el pago de deudas y créditos. Sin embargo, es importante señalar que, aunque haya una percepción general positiva, la realidad puede variar entre individuos y grupos, ya que las circunstancias personales y las fluctuaciones económicas pueden afectar la capacidad de pago.

Por esta razón, los bancos emplean una variedad de métodos y herramientas para evaluar la probabilidad de que un cliente pueda pagar un préstamo o una línea de crédito. Este proceso, conocido como evaluación crediticia, se basa en la capacidad, el historial y la voluntad de pago del cliente.

Los factores y métodos comunes utilizados por los bancos para determinar la capacidad de pago son: informe crediticio, capacidad de endeudamiento, historial financiero, ingresos, garantías y patrones de gasto, entre otros. Sin embargo, estos métodos parecen quedarse cortos, ya que la gestión financiera personal varía según las circunstancias individuales y las metas financieras de cada persona.

Más allá de saber si una persona tendrá capacidad de pago, las entidades financieras están interesadas en saber si las personas “quieren pagar” o si sus comportamientos las llevan a hacerlo. Por esto, THT preguntó a 12 reconocidos ejecutivos de la banca, incluyendo directores de riesgo, de crédito y cartera, si existían comportamientos de las personas en la entrevista que les permitieran prever si eran “buenos pagadores” o no.

En cuanto a hábitos financieros, se encontró que las mujeres tienen puntajes significativamente más altos, pero no existe una tendencia según la edad o el nivel de estudios. La previsión no difiere por género, pero parece que los más jóvenes del grupo poblacional son más previsivos. En el nivel de compromiso, las mujeres vuelven a destacar, teniendo puntuaciones muy por encima de los hombres. Aunque no se encontraron diferencias según la edad

