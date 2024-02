Cesar Ferrari, superintendente financiero, aclaró que el sistema de finanzas abiertas obedece a que todos los bancos y los usuarios cuenten con la misma información del sistema financiero.

En 2025 se experimentaría un cambio en la oferta y demanda de los servicios financieros en Colombia. Hoy, la Superintendencia Financiera de Colombia y las entidades bancarias trabajan de la mano para consolidar un nuevo sistema en función del libre mercado.

Se trata del ‘open banking’, sistema conocido como finanzas abiertas o bancos abiertos, que fue aprobado en el Congreso de la República al darle luz verde al plan Nacional de Desarrollo del Gobierno de Gustavo Petro en mayo del año pasado.

Sin embargo, la Superfinanciera viene adelantado mesas de trabajo con la banca desde 2022 y construyendo el diseño técnico de las reglas y estándares de las finanzas abiertas, que implica que tanto bancos y usuarios accedan a toda la información del sistema bancario.

Cesar Ferrari, un profesor universitario peruano que vive hace 25 años en Colombia, es el superintendente financiero encargado de implementar dicha tarea.

El profesor, como le gusta que le llamen, habló con EL COLOMBIANO sobre el nuevo sistema que entraría en vigencia en 2025. Explicó cómo funcionará, sus beneficios y aclaró las dudas sobre los riesgos de que los datos terminen en manos delincuentes.

¿Qué cambio quiere el Gobierno con este sistema de bancos abiertos?

“El sistema financiero colombiano es muy costoso, poco profundo y precario, y, además, es muy poco inclusivo. Esto implica que generemos un proceso progresivo, en el cual este sistema crezca. Creemos que la competencia es la manera de lograrlo y se hará medio de tres atributos principales: la libre entrada y salida de los agentes, los precios transparentes y la simetría de la información”.

Pero, aterricemos lo que significa un sistema de open banking.

“Los datos abiertos en Colombia están muy limitados porque cada banco solo cuenta con la información de sus clientes, pero no conoce el perfil de los usuarios de los otros bancos ni su historia crediticia y menos saben si esa persona paga sus recibos de luz, agua y demás cuentas. Cuando pensamos en datos abiertos, lo que decimos es que el Banco A debe conocer el perfil de los clientes del Banco B y que la información sea pareja. A su vez, hay que pensar en los usuarios y que un cliente potencial tenga la información de tasas, costos de los créditos y plazos de todas las entidades financieras A, B, C, D y así sucesivamente”.

¿Y en qué se ha avanzado?

“En la Superintendencia hicimos la Circular 004 que garantiza que se pueda avanzar en el tema de datos abiertos. Todo comenzó porque el plan nacional de desarrollo del Gobierno consagró la obligatoriedad de este principio. Estamos avanzando en la fase dos”.

¿Cuántas fases son y cuándo comenzaría a funcionar el modelo?

“En realidad son cuatro fases, pero no son una camisa de fuerza. Ya hubo una fase uno de preparación, estamos en la dos de implementación, que se trabaja con los bancos y esto durará 18 meses, pero eso no quiere decir que la fase tres comience cuando culmine la dos, porque la tercera consiste en un trabajo con los consumidores y podemos hacerlo simultáneamente. La cuarta obedece a las conclusiones. En 18 meses esperamos que el sistema financiero haya desarrollado la tecnología que permita arrancar con este modelo”.

Y sin duda hay un cierto riesgo de que los datos de los usuarios lleguen a ser utilizados de manera inapropiada…

“En cualquier sistema siempre puede haber una fuga de información, cosa que esperamos que no ocurra y por eso establecimos unos protocolos de seguridad que garantizan que la información esté donde debe y no en manos de otra gente. Y quiero resaltar que el dueño de los datos es el mismo usuario y dependerá, también, de si este permite que sus datos circulen en todos los bancos y no solo en el que está afiliado”.

El sistema financiero colombiano recibe 43 ciberataques por segundo, ¿cuáles serían, entonces, esos protocolos que garantizarían la seguridad?

“Los protocolos de seguridad van a existir, yo no se los puedo describir porque andaría revelando cosas que no deben llegar a todo el mundo, son mecanismos que establecimos dentro de la creación de los datos abiertos”.

¿Si un usuario decide no compartir sus datos, tendría alguna limitación en los servicios bancarios?

“Claro, eso sería un perjuicio, porque cuando un Banco B conozca a un cliente del Banco A, si es un buen cliente, entonces dicha entidad bancaria se apresurará a ofrecer servicios adecuados y a menores tasas para ganárselo a su competencia. El beneficio será para el propio usuario porque tendrá más ofertas en mejores condiciones”.

Y ¿hay algo que le preocupe en la implementación?

“Que no seamos lo suficientemente ágiles para desarrollar esto rápidamente. Quiero que la gente se beneficie y ojalá en este Gobierno”.

