El video de este empresario colombiano se ha hecho viral luego de que él, con mucha sinceridad, decidera contar lo que atraviesa por estos días. “Acabo de ser papá y estoy quebrado”, dice el texto que acompaña el video.

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Según cuenta allí, Haru es una marca colombiana de zapatos de cuero que lleva años en el mercado. Sin embargo, hace un mes nació su hijo y eso lo ha llevado a mostrarse de una manera diferente. Su video, auténtico, logró lo que ahora dicen las reglas del marketing: humanizó su marca.

El video de Haru se viralizó y le ha llegado a más de 300.000 personas en TikTok y a unos miles más en Instagram. De hecho, los comentarios de personas que quieren comprar sus productos son muchísimos y él dice que tiene 300 pares de zapatos para vender de inmediato.

Además de exponer su realidad, él aprovechó el video para promocionar sus productos y muchas personas están interesadas en comprar:

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#emprendedor #solidaridad #calzado ♬ sonido original – haru.leather @haru.leather Acabo de ser papá. Y estoy quebrado. Soy el dueño de @haru.leatherr, una marca colombiana de zapatos de cuero que llevo años construyendo. Hace poco más de un mes, nació mi hijo, y está es la semana en que tengo que ser más honesto que nunca. Tengo deudas. Tengo 300 pares de zapatos listos. Y tengo pocos días de capital para sostener esto. No busco lástima. Busco clientes. Tenis casual business (oficina, día a día, reuniones) desde $175.000 Botas cuero café y negro desde $239.900 Envío a todo Colombia 🇨🇴 Escríbeme por WhatsApp o por DM y te atiendo ahora mismo. Si no necesitas zapatos, comparte. Eso es todo lo que te pido. #empatia

Esta no es la primera vez que se ve esta situación en Colombia. Hace unas semanas, las dueñas de una marca de galletas también mostraron su vulnerabilidad con un video en el que exponían su situación. Luego de que se viralizaron, muchas personas empezaron a comprarles y sus vitrinas quedaron completamente desocupadas.

Algo similar sucedió en 2025, cuando un empresario de una marca de platanitos les contó a los colombianos que debía pagar grandes deudas para no ir a la cárcel. Él también logró salir adelante gracias a la ayuda de los colombianos.

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