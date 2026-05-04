La muerte de la subteniente Jenyfer Alexandra Marciales Londoño continúa generando interrogantes en el país, luego de que su familia revelara que la oficial había denunciado presunto acoso laboral semanas antes de ser hallada sin vida dentro de la estación de Policía de Providencia.

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La uniformada, quien se desempeñaba como comandante de la estación del municipio, fue encontrada muerta en una habitación del complejo policial. Aunque la hipótesis inicial apunta a una posible lesión autoinfligida con arma de fuego, sus familiares aseguran que existen circunstancias que deben investigarse a fondo.

Según relató su hermana en declaraciones a Noticias Caracol, Marciales había advertido a su familia sobre una presunta persecución laboral por parte de un superior, identificado como el teniente Daniel Felipe Guzmán Medina.

De acuerdo con el testimonio, la oficial informó la situación a sus mandos a finales de marzo o inicios de abril. Tras la denuncia, habría sido acogida bajo protocolos institucionales relacionados con acoso laboral y violencia de género, incluyendo valoración médica y seguimiento psicológico.

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Sin embargo, la familia sostiene que nunca hubo una respuesta clara por parte de la institución y que, pese a la situación reportada, la subteniente fue enviada nuevamente a Providencia después de un permiso que pasó con sus seres queridos en Barranquilla.

“Ella nos dejó mensajes diciendo que si algo le pasaba buscáramos a un compañero de confianza que conocía todo el proceso”, afirmó su hermana, quien aseguró que existen pruebas y grabaciones entregadas a los abogados que ahora acompañan el caso.

Uno de los puntos que más inquieta a la familia es que Marciales continuara portando su arma de dotación pese a estar bajo un proceso relacionado con acoso laboral. Según explicaron, los protocolos institucionales suelen limitar el porte de armas cuando existe una posible incapacidad parcial o afectación emocional.

Además, consideran extraño que el hecho ocurriera a plena luz del día dentro de una estación policial bajo su propio mando.

“¿Cómo no se escuchó un disparo en una estación llena de policías?”, cuestionó su familiar, quien insiste en que la familia no acepta conclusiones apresuradas sin conocer los resultados oficiales de Medicina Legal.

Hasta el momento, el cuerpo permanece en la isla mientras avanzan los procedimientos forenses y la recopilación de pruebas.

Qué dice la Policía sobre el caso

La Policía Nacional de Colombia informó que se activaron investigaciones internas y judiciales para esclarecer los hechos con transparencia y rigor. Paralelamente, la Fiscalía General de la Nación adelanta las diligencias correspondientes.

Mientras avanzan las pesquisas, el caso abre nuevamente el debate sobre la atención institucional frente a denuncias internas dentro de la fuerza pública y la necesidad de garantizar protección efectiva a quienes reportan presuntas situaciones de acoso laboral.

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