La administración de Donald Trump volvió a endurecer su política migratoria y anunció nuevas reglas para las personas que quieran obtener la residencia permanente en Estados Unidos, conocida como ‘green card’.

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El anuncio fue hecho por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), que aseguró que los extranjeros con estadía temporal en territorio estadounidense deberán regresar a sus países de origen para adelantar el trámite.

Además, el Gobierno estadounidense afirmó que la medida busca acabar con los “vacíos” que, según considera, han sido aprovechados dentro del sistema migratorio.

“Esta política permite que nuestro sistema migratorio funcione como la ley pretendía, en lugar de incentivar vacíos legales. La era de abusar del sistema migratorio de nuestra nación terminó”, añadió Homeland Security.

Este fue el anuncio:

An alien who is in the U.S. temporarily and wants a Green Card must return to their home country to apply. This policy allows our immigration system to function as the law intended instead of incentivizing loopholes. The era of abusing our nation’s immigration system is over. https://t.co/ofyEYGPDLC — Homeland Security (@DHSgov) May 22, 2026

Qué cambia para migrantes que buscan residencia en EE. UU.

Hasta ahora, miles de personas que ingresaban legalmente a Estados Unidos con visas temporales podían iniciar desde allí el proceso para obtener residencia permanente.

Eso ocurría en casos relacionados con matrimonio, reunificación familiar o peticiones laborales, mientras los migrantes permanecían en territorio estadounidense esperando una respuesta.

Con el cambio impulsado por Trump, los solicitantes tendrían que abandonar el país y completar el trámite desde consulados estadounidenses en sus naciones de origen.

La medida impactaría especialmente a extranjeros con visas:

B-1 y B-2 de turismo y negocios.

F-1 y M-1 para estudiantes.

H-1B para trabajadores especializados.

H-2A y H-2B para empleos agrícolas y temporales.

Trump sigue endureciendo política migratoria

El anuncio hace parte de la estrategia migratoria impulsada por Donald Trump desde su regreso a la Casa Blanca, centrada en reforzar controles y limitar mecanismos de regularización migratoria.

La administración republicana sostiene que las nuevas reglas buscan garantizar que el sistema funcione “como fue diseñado originalmente” y reducir la permanencia irregular de extranjeros en el país.

Sin embargo, organizaciones defensoras de migrantes advierten que el cambio podría afectar a miles de familias y trabajadores que actualmente adelantan procesos de residencia desde Estados Unidos.

La llegada de Petro a la Casa Blanca

El presidente Gustavo Petro llegó este martes 3 de febrero en la Casa Blanca con un objetivo puntual: reiniciar la relación con Donald Trump y dejar atrás el clima de tensión que marcó los primeros meses del vínculo entre ambos gobiernos. Este fue el primer encuentro y posiblemente el único cara a cara entre los dos mandatarios. Cabe resaltar que la reunión se da tras una llamada telefónica inesperada el pasado 7 de enero, en la que acordaron verse en Washington. Desde entonces, tanto Petro como Trump han bajado el tono en público, conscientes de que una confrontación abierta no beneficia a ninguno.