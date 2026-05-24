La balacera en cercanías a la Casa Blanca que se presentó el sábado 23 de mayo de 2026 tuvo un protagonista del que se conocieron detalles: el atacante tenía 21 años de edad y registraba detenciones previas.

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El violento episodio registrado en los alrededores de la residencia presidencial estadounidense dejó al descubierto los complejos antecedentes del agresor abatido por las autoridades.

Los reportes oficiales, replicados por agencia Efe, identificaron al fallecido como Nasire Best, un ciudadano que ya había protagonizado altercados de seguridad en el mismo complejo gubernamental. Las investigaciones judiciales confirmaron que el joven padecía de severos trastornos mentales.

Durante este nuevo ataque, el agresor se aproximó a una de las zonas de control y abrió fuego de manera directa. El atacante extrajo un arma de fuego oculta en una maleta y disparó contra los uniformados.

La oportuna reacción de los agentes del Servicio Secreto neutralizó la amenaza letal en el sitio de los hechos. El intercambio de disparos ocurrió exactamente minutos antes de las 18:00, hora de la costa este.

El tiroteo aconteció en un cruce vial próximo al Edificio de Oficinas Ejecutivas Eisenhower, una zona exterior del complejo donde permanecía el actual mandatario de los Estados Unidos, Donald Trump, según informaron las autoridades.

En medio del fuego cruzado, un ciudadano que transitaba por el sector resultó herido. Los registros policiales evidenciaron que Best ya arrastraba una captura previa en julio del año pasado por violar perímetros estrictamente prohibidos.

Asimismo, los tribunales competentes fijaron una restricción legal de alejamiento contra el atacante. El joven también acumulaba un requerimiento judicial vigente por inasistencia a las audiencias formales programadas durante el mes de agosto pasado.

El presidente Donald Trump emitió un pronunciamiento sobre el ataque por medio de su plataforma digital Truth Social. El gobernante aseveró que el delincuente “tenía antecedentes violentos y una posible obsesión” con la Casa Blanca.

Este preocupante acontecimiento engrosa la lista de fallas de seguridad que amenazan directamente al jefe de Estado norteamericano. Entre los antecedentes recientes sobresale el tiroteo desatado en medio de la tradicional cena de corresponsales.

Con este suceso, las agencias federales contabilizan un total de cuatro atentados o amenazas de alta gravedad que han puesto en riesgo la vida del mandatario en el transcurso de los últimos dos años.

¿Cómo llegar a la Casa Blanca de estados Unidos?

Planificar la ruta hacia la Casa Blanca en Washington D.C. requiere conocer las mejores alternativas de transporte público y accesos peatonales autorizados. Para trasladarse de forma eficiente hacia la residencia presidencial estadounidense, seguir estas instrucciones:

Utilizar el sistema de Metro: viajar en las líneas azul, naranja o plateada y descienda en la estación Federal Triangle o en la estación McPherson Square, las cuales son las más cercanas al complejo.

viajar en las líneas azul, naranja o plateada y descienda en la estación Federal Triangle o en la estación McPherson Square, las cuales son las más cercanas al complejo. Optar por líneas de Metro alternativas: ir utilizando las líneas roja, azul, naranja o plateada y bajarse en la estación Metro Center, ubicada a pocas calles de los principales filtros de seguridad peatonal.

ir utilizando las líneas roja, azul, naranja o plateada y bajarse en la estación Metro Center, ubicada a pocas calles de los principales filtros de seguridad peatonal. Viajar en autobús público: abordar las rutas del sistema Metrobus que transitan por la intersección de la calle 14 y la avenida Constitución, o aquellas que se detienen cerca de la plaza Lafayette.

abordar las rutas del sistema Metrobus que transitan por la intersección de la calle 14 y la avenida Constitución, o aquellas que se detienen cerca de la plaza Lafayette. Llegar desde aeropuertos locales: si se viaja desde el Aeropuerto Nacional Ronald Reagan, tomar la línea azul del Metro directamente hacia el centro de la ciudad para evitar el congestionado tráfico vehicular de la capital.

si se viaja desde el Aeropuerto Nacional Ronald Reagan, tomar la línea azul del Metro directamente hacia el centro de la ciudad para evitar el congestionado tráfico vehicular de la capital. Caminar por accesos peatonales: dirigirse a pie hacia la fachada norte ubicada frente a la plaza Lafayette, o caminar hacia la elipse de la Casa Blanca para apreciar la emblemática fachada sur.

dirigirse a pie hacia la fachada norte ubicada frente a la plaza Lafayette, o caminar hacia la elipse de la Casa Blanca para apreciar la emblemática fachada sur. Evitar el uso de automóviles: abstenerse de conducir vehículos particulares hacia el sector, debido a que las calles perimetrales permanecen cerradas al tránsito por estrictos protocolos de seguridad nacional y no existen aparcamientos públicos.

abstenerse de conducir vehículos particulares hacia el sector, debido a que las calles perimetrales permanecen cerradas al tránsito por estrictos protocolos de seguridad nacional y no existen aparcamientos públicos. Solicitar recorridos con antelación: gestionar los permisos de visitas guiadas al interior del complejo mediante un miembro del Congreso de su estado, con un periodo mínimo de veintiún días de anticipación.

gestionar los permisos de visitas guiadas al interior del complejo mediante un miembro del Congreso de su estado, con un periodo mínimo de veintiún días de anticipación. Presentar identificación oficial vigente: al asistir a los recorridos autorizados, porte obligatoriamente su pasaporte internacional o su documento de identidad nacional para superar satisfactoriamente los controles del Servicio Secreto.

El cumplimiento de estas pautas operativas garantizará un desplazamiento seguro, rápido y cómodo por los distritos gubernamentales más custodiados del territorio estadounidense. Verificar el estado del clima antes de iniciar su trayecto peatonal.

La llegada de Petro a la Casa Blanca

El presidente Gustavo Petro llegó este martes 3 de febrero en la Casa Blanca con un objetivo puntual: reiniciar la relación con Donald Trump y dejar atrás el clima de tensión que marcó los primeros meses del vínculo entre ambos gobiernos. Este fue el primer encuentro y posiblemente el único cara a cara entre los dos mandatarios. Cabe resaltar que la reunión se da tras una llamada telefónica inesperada el pasado 7 de enero, en la que acordaron verse en Washington. Desde entonces, tanto Petro como Trump han bajado el tono en público, conscientes de que una confrontación abierta no beneficia a ninguno.