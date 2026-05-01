La detención de Érika Herrera en Caracas, señalada por el asesinato de la exreina Carolina Flores, no se desarrolló de forma tranquila. Según se conoció, la mujer reaccionó en el momento en que las autoridades intentaban ejecutar la orden en su contra.

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El periodista mexicano Antonio Nieto, quien siguió el caso, reveló que Herrera se opuso al procedimiento desde el inicio. “Ella se negó a ser detenida, dijo: ‘¿Por qué?’, que estaba en otro país”, relató el comunicador sobre lo ocurrido durante el operativo.

De acuerdo con esa versión, la sospechosa insistía en que su ubicación fuera de México impedía que se hiciera efectiva la captura, argumento que utilizó mientras era requerida por los agentes.

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Nieto también señaló que la mujer cuestionó la legalidad del procedimiento. “No tenían autoridad para detenerla por un delito que ella no había cometido”, expresó el periodista al referirse a las palabras de Herrera en ese momento.

Además de rechazar el arresto, la señalada negó su responsabilidad en el crimen, postura que ha mantenido desde que se conoció el caso en México.

La captura se concretó en Caracas, ciudad a la que llegó un día después del asesinato, luego de salir de México. La ubicación fue posible gracias a la activación de mecanismos de búsqueda internacional, que permitieron dar con su paradero.

Qué sigue en el proceso judicial tras la captura

Tras la detención de Érika Herrera en Caracas, el caso entra en una fase clave marcada por los trámites de extradición hacia México, país donde es requerida por la justicia.

El procedimiento inicia con la formalización de la solicitud por parte de las autoridades mexicanas, que deben enviar la documentación judicial correspondiente para sustentar el traslado de la detenida, según informó El Tiempo.

Mientras se surte ese proceso, Herrera permanecerá bajo custodia en Venezuela, a la espera de que se definan los tiempos legales y administrativos que permitan su entrega.

Una vez se concrete la extradición, la mujer deberá comparecer ante un juez en México, donde se realizará la audiencia de imputación de cargos dentro de la investigación por feminicidio.

En esa etapa, la Fiscalía expondrá las pruebas recopiladas y se definirá si el proceso avanza hacia una medida de aseguramiento mientras continúa el caso, de acuerdo con el avance reportado en la investigación periodística.

Este tramo será determinante, ya que marcará el inicio formal del proceso penal en su contra y el camino que seguirá la investigación judicial.

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