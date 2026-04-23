El asesinato de la exreina de belleza Carolina Flores en México volvió a captar la atención pública luego de conocerse nuevos detalles sobre el entorno familiar en el que vivía y el comportamiento de su suegra.

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(Vea también: A desaparecida la buscaron con fotos con filtros y al hallarla descubrieron que era muy diferente)

De acuerdo con un video e información difundida por La Kalle, la relación entre la modelo y su suegra, identificada como Erika María Herrera, estuvo marcada por tensiones constantes que se intensificaron con el tiempo, ya que vivían juntas en la misma casa.

Lo que inició como diferencias cotidianas evolucionó hacia un escenario de fuerte control emocional dentro de la convivencia familiar. Testimonios recogidos en el entorno cercano señalan que el conflicto se agudizó durante la etapa del embarazo, momento en el que la dinámica familiar cambió por completo.

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En ese periodo, la joven buscó apoyo en su madre para sobrellevar la presión y el ambiente de constante incomodidad dentro del hogar. La situación se habría vuelto más compleja con la llegada del bebé, lo que, según versiones conocidas, no unió a la familia como se esperaba.

Por el contrario, aumentaron los desacuerdos y la sensación de posesividad por parte de la suegra, especialmente en la relación con su hijo y el nuevo integrante de la familia.

¿Qué habría motivado el crimen de la exreina Carolina Flores?

Las autoridades analizan además videos de cámaras de seguridad instaladas en la vivienda, donde se observa el comportamiento de los involucrados en los momentos previos a un hecho violento. Esos registros muestran interacciones que inicialmente parecían normales, pero que terminaron en una situación crítica.

En el video que circula en redes sociales sobre el suceso, se alcanza a escuchar una frase que podría dar luz sobre el motivo que llevó a Herrera a cometer el crimen.

“Tú eres mío, ella no”, se escucha decir a la suegra de la víctima en la grabación, palabras que estarían dirigidas al hijo de la mujer, esposo de la modelo.

El caso sigue bajo revisión judicial mientras se estudian los elementos recopilados, entre ellos grabaciones y testimonios que buscan esclarecer el contexto completo de lo ocurrido. El entorno familiar continúa en el centro de la investigación por la complejidad de los hechos.