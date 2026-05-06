El MV Hondius, un buque de bandera holandesa, enfrenta una situación crítica frente a las costas de Cabo Verde debido a un presunto brote de hantavirus. La embarcación, que inició una expedición polar desde Argentina hacia la Antártida y diversas islas del Atlántico Sur, permanece en aislamiento estricto tras confirmarse la muerte de tres pasajeros.

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Cerca de 150 personas permanecen a bordo bajo medidas de confinamiento rigurosas para contener la propagación del virus. La Organización Mundial de la Salud declaró el lunes que se pidió a los pasajeros que permanecieran en sus camarotes y “limitaran su riesgo mientras se llevaban a cabo la desinfección”.

Según Univisión, imágenes captadas por la agencia Associated Press revelan un escenario desolador con cubiertas totalmente desiertas y pasillos comunes vacíos. Solo se observa el movimiento de unos pocos individuos que utilizan mascarillas médicas obligatorias, mientras el resto de la tripulación y viajeros mantienen el aislamiento preventivo en sus respectivas habitaciones.

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Las autoridades locales de Cabo Verde prohibieron inicialmente el desembarco de cualquier persona por motivos de seguridad pública. No obstante, enviaron misiones especializadas compuestas por médicos, cirujanos, enfermeros y expertos de laboratorio para suministrar asistencia sanitaria directamente en el navío afectado por la emergencia.

En la capital de Cabo Verde, Praia, el Gobierno reforzó los protocolos de vigilancia en las zonas portuarias para proteger a sus 200.000 habitantes. Aunque la OMS indica que el contagio entre humanos es poco frecuente, el hantavirus representa un riesgo letal al transmitirse principalmente a través de roedores.

Un crucero que partió de Argentina espera ayuda en el océano Atlántico, tras detectarse un posible brote de hantavirus, un patógeno potencialmente mortal. Hay 149 personas a bordo. Siga la señal de Noticias Caracol en vivo aquí 👉 https://t.co/IUJUaJxu1v pic.twitter.com/G8AsFgWOdO — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) May 4, 2026

Se observó recientemente a cinco especialistas con equipos de protección integral, incluyendo monos blancos y botas, ejecutando labores técnicas de apoyo. La Organización Mundial de la Salud declaró el lunes que se pidió a los pasajeros que permanecieran en sus camarotes y “limitaran su riesgo mientras se llevaban a cabo la desinfección y otras medidas”.

Oceanwide Expeditions, la firma responsable del barco con sede en los Países Bajos, gestiona actualmente la evacuación de los afectados. Los pacientes graves recibirán atención médica especializada en territorio holandés próximamente, según las coordinaciones internacionales lideradas por las autoridades sanitarias globales desde Ginebra.

La doctora Maria Van Kerkhove, directora de preparación ante epidemias de la OMS, informó que el plan contempla que el buque “continúe su viaje hacia las Islas Canarias”. Esta decisión depende de la evolución de los cuatro pacientes que aún presentan síntomas de la enfermedad a bordo.

“Estamos colaborando con las autoridades españolas, que darán la bienvenida al barco”, dijo Kerkhove durante una rueda de prensa en Suiza. La experta enfatizó que no existen nuevos reportes de síntomas entre los demás pasajeros confinados en el MV Hondius actualmente.

Kerkhove también recalcó que “una vez que las dos personas enfermas a bordo sean evacuadas por motivos médicos, el barco podrá zarpar”. Esta maniobra busca liberar la embarcación de focos de contagio activos antes de ingresar a aguas europeas para su mantenimiento.

Por su parte, el Ministerio de Sanidad español mantiene una postura de cautela extrema frente al posible arribo del crucero a sus puertos. La entidad declaró que se decidirá el puerto de escala más adecuado tras evaluar minuciosamente los riesgos sanitarios junto a organismos internacionales.

Hasta que se cumplan todas las garantías de bioseguridad, “el Ministerio de Sanidad no tomará ninguna decisión, tal como hemos informado a la Organización Mundial de la Salud”. Las opciones incluyen los puertos de Tenerife o Las Palmas como posibles puntos de recepción técnica.

Oceanwide Expeditions aseguró que el clima interno entre los viajeros es de tranquilidad y serenidad absoluta a pesar del encierro prolongado. La empresa aplica actualmente el nivel de respuesta 3, el más alto del protocolo, que incluye higiene profunda y seguimiento médico constante.

El itinerario del barco comenzó en Ushuaia (Argentina) el pasadoprimero de abril, según los registros de las autoridades provinciales de Tierra del Fuego. Aunque al zarpar no detectaron síntomas, el periodo de incubación del virus puede extenderse hasta por ocho semanas consecutivas.

Juan Facundo Petrina, director de epidemiología de la provincia argentina, aclaró que la exposición pudo ocurrir antes de iniciar la navegación marítima. La OMS vigila atentamente cada novedad para evitar que el brote escale fuera de los protocolos de aislamiento ya establecidos.

“El brote se está gestionando mediante una respuesta internacional coordinada, que incluye investigaciones exhaustivas, aislamiento y atención de los casos, evacuación médica e investigaciones de laboratorio”, declaró también la OMS para dar un parte de control institucional.

Angela Gomes, directora nacional de salud de Cabo Verde, subrayó que el enfoque principal radica en garantizar la seguridad de la población local. Por ello, el personal de salud utiliza trajes de máxima protección para minimizar cualquier riesgo de contacto accidental con el virus.

“Por este motivo, se está prestando toda la asistencia necesaria con equipos de protección individual, con la máxima protección, tanto para nuestro equipo médico como para todo el equipo que asiste al equipo médico en el transporte hasta el buque”, señaló Gomes.

El mundo permanece atento a la evolución de este crucero polar, mientras los equipos de rescate preparan el traslado final de los sobrevivientes. La prioridad absoluta sigue siendo la desinfección total de la estructura antes de permitir cualquier contacto con centros urbanos densamente poblados.

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