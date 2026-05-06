En cuanto al caso de los investigadores del CTI de la Fiscalía, Jesús Antonio Pacheco Oviedo y Rodrigo Antonio López Estrada, su retención ocurrió semanas antes, el 8 de mayo de 2025, en zona rural del municipio de Fortul, mientras cumplían funciones oficiales.
Para estos dos funcionarios, el grupo insurgente anunció sanciones más extensas. A Pacheco Oviedo le fijó una permanencia de 60 meses, mientras que a López Estrada le estableció 55 meses.
El comunicado del grupo subversivo menciona que el tiempo que llevan en poder del grupo sería tenido en cuenta dentro de esas penas y alude a posibles reducciones por comportamiento, en lo que denominan su sistema interno.
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