El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, cuestionó de manera contundente el denominado “juicio revolucionario” anunciado por el Eln contra los funcionarios secuestrados, al señalar que ese grupo armado no tiene ninguna legitimidad para adelantar este tipo de procesos.

Según explicó, ese grupo no es una autoridad judicial ni hace parte del Estado, por lo que cualquier decisión que adopte carece de validez legal dentro del ordenamiento colombiano.

🛑#LOÚLTIMO🛑 Eln somete a “juicio condenatario” a funcionarios de la Fiscalía y policías secuestrados en Araucahttps://t.co/oKr6njf7dr Vía @LaJornadaco pic.twitter.com/m8QSFzdWpz — La Jornada (@LaJornadaco) May 6, 2026

El jefe de la cartera de Defensa también calificó al grupo como una amenaza contra la población, recordando que el secuestro es un delito grave que puede acarrear penas de hasta 40 años de prisión en Colombia.

“El repudiable delito del secuestro tiene una condena de hasta 40 años de prisión, así que exigimos que liberen a todos los colombianos que el cartel del ELN tiene secuestrados. Y le pedimos también a la comunidad internacional, a los organismos de derechos humanos, a la Iglesia católica, al mundo entero, que se unan en este propósito para traer a todos los colombianos que están secuestrados al seno de sus hogares”, indicó Sánchez.

En ese contexto, insistió en la necesidad de una liberación inmediata de los funcionarios retenidos y reiteró que el Estado continuará trabajando para lograr su regreso, con apoyo de organismos internacionales y entidades humanitarias.

El pronunciamiento se dio luego de que el Eln anunciara que mantendrá en cautiverio a los secuestrados bajo supuestas decisiones internas, lo que intensificó el rechazo del Gobierno frente a este tipo de acciones.