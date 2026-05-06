Las autoridades sanitarias mantienen la alerta por un brote de hantavirus detectado en un crucero que partió desde Argentina con rumbo a España y permanece frente a Cabo Verde (África). Hasta el momento se contabilizan al menos siete personas contagiadas.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Alerta por ‘supergripa’ en Colombia: aumentan casos y recomiendan vacunación preventiva)

Según informó El Tiempo, la principal línea de investigación apunta a que los primeros casos se habrían producido antes de embarcar, posiblemente en territorio argentino, una región donde circula el virus, especialmente en zonas del sur.

El crucero que partió el pasado 20 de marzo fue identificado como MV Hondius, inició su ruta en Ushuaia y desde entonces se registran varios casos, incluidos al menos tres fallecimientos, lo que encendió las alertas sanitarias internacionales.

Lee También

Otro elemento clave en la investigación es que no se ha encontrado presencia de roedores dentro de la embarcación, lo que refuerza la teoría de que el contagio inicial ocurrió fuera del barco y que luego pudo darse transmisión entre personas en espacios cerrados.

Expertos explican que el hantavirus suele transmitirse por contacto con fluidos de roedores, pero en casos específicos —como el virus de los Andes— puede existir contagio entre humanos en situaciones de contacto estrecho.

El brote mantiene en alerta a las autoridades, que continúan evaluando la situación sanitaria de los pasajeros mientras se define el destino del crucero y las medidas para evitar nuevos contagios.

Un crucero que partió de Argentina espera ayuda en el océano Atlántico, tras detectarse un posible brote de hantavirus, un patógeno potencialmente mortal. Hay 149 personas a bordo. Siga la señal de Noticias Caracol en vivo aquí 👉 https://t.co/IUJUaJxu1v pic.twitter.com/G8AsFgWOdO — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) May 4, 2026

¿Qué es el hantavirus y cómo se transmite? El hantavirus es un grupo de virus que se transmite principalmente desde animales a humanos, especialmente a través de roedores infectados, por lo que se considera una zoonosis. Según organismos de salud como la OMS, el contagio ocurre sobre todo al inhalar partículas contaminadas presentes en la orina, heces o saliva de estos animales, que pueden dispersarse en el aire en lugares cerrados o con poca ventilación. También existe riesgo de infección por contacto directo con superficies contaminadas o, en casos menos frecuentes, por mordeduras de roedores infectados. La transmisión entre personas es muy poco común, aunque se han documentado algunos casos específicos —como con el virus de los Andes en Sudamérica— cuando hay contacto estrecho y prolongado. Este virus puede causar enfermedades graves, especialmente a nivel respiratorio, por lo que las autoridades recomiendan evitar el contacto con roedores y mantener medidas de higiene en zonas de riesgo.

¿Quiere contar su historia o denunciar un caso? En Bajo Sospecha lo escuchamos

En nuestro pódcast judicial Bajo Sospecha, de Pulzo.com, abrimos el micrófono para relatos reales, experiencias que inspiran, momentos que marcaron su vida o situaciones dolorosas que podrían ayudar a otros. Si quiere compartir su testimonio puede ingresar a este link ( https://www.pulzo.com/campanas/k1iYlBVj1unvFuw)