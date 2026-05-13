El América de Cali emitió un parte médico el 12 de mayo de 2026 sobre el defensor Marlon Torres, quien en los últimos días venía presentando un cuadro de cefalea recurrente.

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La institución confirmó que el jugador fue sometido a estudios médicos luego de manifestar molestias persistentes, situación que provocó preocupación en el entorno del club y entre los hinchas.

En medio de los rumores que circularon en la capital del Valle sobre su estado de salud, la periodista Nany Flórez aseguró que, según información del círculo cercano del futbolista, una resonancia magnética permitió identificar una anomalía.

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🚨Pronta recuperación para Marlon Torres 🙏 Me confirman del círculo del jugador que le fue practicada una resonancia y los médicos evidenciaron un aumento de tamaño de la hipófisis. “Lo más probable es que sea operado. No es una cirugía compleja pero sí de cuidado”. pic.twitter.com/qJb5gXPbhE — Nany Flórez (@NanyFlorezA) May 12, 2026

De acuerdo con esa versión, los médicos habrían detectado un aumento de tamaño de la hipófisis, por lo que el jugador sería sometido a una intervención quirúrgica que, aunque no sería compleja, requiere especial cuidado y seguimiento.

Por ahora, el club no ha entregado mayores detalles sobre los tiempos de recuperación, mientras el defensor continúa bajo observación médica y acompañamiento especializado. La situación se mantiene en evaluación, en espera de nuevos reportes oficiales sobre su evolución.

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