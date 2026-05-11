Con la victoria del Junior sobre Once Caldas en el estadio Palo Grande terminaron los juegos de ida de los cuartos de final de la Liga BetPlay, cuatro partidos muy llamativos con resultados bastante apretados.

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Por ejemplo, a primera hora del sábado Internacional de Bogotá cayó por 1-2 con Atlético Nacional en el estadio de Techo, un resultado que dejó la llave abierta, pero que igual beneficia al cuadro antioqueño.

Luego, Deportes Tolima derrotó 1-0 en condición de local al Pasto, que si bien es un resultado favorable para el ‘Vinotinto y oro’, ahora tendrá que visitar al cuadro ‘Volcánico’ en un estadio bastante complicado.

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Finalmente el sábado, América de Cali y Santa Fe empataron por 1-1 con goles de los referentes, Hugo Rodallega y Adrián Ramos, un juego que tuvo un gran ambiente y que dejó todo para definirse en el juego de vuelta en Bogotá.

Cuándo son los cuartos de final de la Liga BetPlay

Con estos resultados en mente, la programación de los compromisos de vuelta es la siguiente:

Atlético Nacional vs. Internacional de Bogotá: martes 12 de mayo a las 6:20 de la tarde.

Santa Fe vs. América de Cali: martes 12 de mayo a las 8:30 de la noche.

Pasto vs. Tolima: miércoles 13 de mayo a las 6:00 de la tarde.

Junior vs. Once Caldas: miércoles 13 de mayo a las 8:15 de la noche.

Estos son partidos que prometen mucha emoción y por eso los hinchas estarán conectados para apoyar a sus clubes con el objetivo de que se avance a la semifinal del campeonato.

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De esta manera, cabe recordar que la semifinal será entre el ganador de la llave A con el B y el C con el D, es decir, la primera semifinal sería del ganador entre Nacional e Inter vs. Pasto y Tolima, mientras que la segunda del ganador entre Santa Fe y América vs. Junior y Once Caldas.

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