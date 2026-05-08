En la mañana de este jueves, 7 de mayo, desde España llegó la información que dos futbolistas del Real Madrid protagonizaron una pelea en el entrenamiento previo al clásico frente al Barcelona por La Liga.

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Los jugadores involucrados fueron Aurelien Tchouaméni y Federico Valverde, quienes venían con una discusión previa, se golpearon en el entrenamiento y al final todo escaló hasta los golpes, al punto de que Federico Valverde sufrió un golpe en la cabeza y tuvo que irse al hospital.

Es más, el equipo informó que el uruguayo sufrió de un trauma craneoencefálico y por eso no estará en el compromiso contra el Barcelona el próximo domingo.

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Multas a Federico Valverde y Aurelian Tchouaméni

Ahora, esta es una situación muy delicada para el equipo, puesto que estos comportamientos van en contra de los principios y valores de la institución, por lo que reflejan una mala imagen.

Teniendo esto en cuenta, el equipo anunció ejemplares multas contra los futbolistas por protagonizar estos actos al interior de las instalaciones del equipo.

“Ante tales circunstancias, el Real Madrid ha resuelto imponer una sanción económica de quinientos mil euros a cada jugador, concluyendo así los procedimientos internos correspondientes”, informó al club.

Comunicado Oficial. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) May 8, 2026

Es decir, en pesos colombianos, a cada futbolista le tocó pagar más de 2.100 millones de pesos por esta situación que se infiltró rápidamente en las redes sociales.

Sin embargo, ninguno de los dos jugadores recibió ninguna sanción por parte del club, por lo que podrán jugar los últimos partidos de la temporada sin ningún problema.

Lo cierto es que esta situación refleja el mal ambiente que hay dentro del vestuario y lo complicada que ha sido la temporada, en la que Real Madrid no avanzó mucho en el Mundial de Clubes, quedó fuera prematuramente de la Copa del Rey, salió en cuartos de final de la Champions y está cerca de ver cómo el Barcelona gana el título de Liga.

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Cuándo es el próximo partido del Real Madrid

Es más, el equipo español podría ver cómo su máximo rival gana el título el próximo domingo en el clásico, puesto que se mide con el Barcelona a partir de las 2:00 de la tarde. Si el cuadro ‘culé’ gana los 3 puntos, se quedará con el trofeo de la temporada 2025-2026.

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