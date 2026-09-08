Por: Gol Caracol

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El club portugués Río Ave oficializó recientemente la llegada de Simón García como parte de su plantilla para la presente temporada, una decisión que evidencia el interés del conjunto europeo en sumar talento joven y proyectar un futuro prometedor. La incorporación del jugador colombiano fue confirmada luego de que este se destacara con Atlético Nacional, un equipo con el que ha construido toda su trayectoria futbolística hasta la fecha. La noticia, divulgada por el medio portugués ‘ABOLA’, resalta que García ya se encuentra en suelo luso y ha iniciado sus entrenamientos con sus nuevos compañeros, listo para asumir el reto internacional en su primer equipo en el fútbol europeo.

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García ha sido una figura relevante en Atlético Nacional, club en el que no solo se formó desde las divisiones juveniles sino que también logró consolidarse en el primer equipo, ganándose la consideración de una de las principales promesas del plantel ‘verdolaga’. A través de esta formación, el defensor de 1,90 metros se fue abriendo espacio hasta alcanzar el profesionalismo, siendo además convocado a la Selección Colombia Sub-20, un hecho importante para su desarrollo y proyección. Según datos de Transfermarkt, el valor de mercado del futbolista es de 1’200.000 millones de euros, cifra que respalda la confianza depositada en su potencial y que influye directamente en la relevancia de su fichaje por Río Ave.

En cuanto a su aporte estadístico, Simón García participó en más de 50 encuentros oficiales con Atlético Nacional en la liga colombiana durante las temporadas 2024, 2025 y 2026. Durante el año 2026, alcanzó 19 apariciones en la Liga BetPlay, donde anotó dos goles frente a Internacional de Bogotá. Su desempeño defensivo fue valorado por la plataforma especializada Sofascore, que le atribuyó en la campaña de 2026 una nota promedio de 6,90, superando las calificaciones obtenidas en años anteriores, donde registró 6,6 y 6,7 respectivamente.

Con la llegada de Simón García a Río Ave, el club portugués busca fortalecerse de cara a los desafíos venideros, apostando a la juventud y el crecimiento de este prometedor central que, tras dejar huella en Colombia, arranca una etapa crucial para su evolución profesional.

¿Cuáles son las estadísticas y el rendimiento de Simón García en Atlético Nacional?

Simón García jugó más de 50 partidos con Atlético Nacional en las temporadas 2024, 2025 y 2026, anotando dos goles en 2026 frente a Internacional de Bogotá. De acuerdo con Sofascore, obtuvo una calificación promedio de 6,90 en ese año, superando sus registros previos.

¿Qué significa la transferencia de Simón García para su carrera y para Río Ave?

El fichaje de Simón García representa un paso clave para su carrera, ya que es su primera experiencia en el fútbol europeo. Para Río Ave, significa sumar un defensor joven con proyección internacional y recorrido profesional en el fútbol colombiano.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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