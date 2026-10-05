Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Colombia experimentó este lunes 5 de octubre una seguidilla de sismos en distintas regiones del país. Según reportes del Servicio Geológico Colombiano (SGC), los movimientos telúricos ocurrieron en Tolima, Caquetá y Santander, en horas de la madrugada y la mañana. El primero de los eventos sísmicos, de acuerdo con el SGC, se registró a las 12:14 de la madrugada en Chaparral, Tolima, con una magnitud de 3,4 y una profundidad superficial. Este municipio ha llamado especialmente la atención de las autoridades científicas, pues desde el 20 de septiembre permanece bajo vigilancia por una secuencia sísmica que ha mantenido a los habitantes en alerta.

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El monitoreo oficial no se detuvo allí. El SGC reportó otro movimiento a las 4:16 de la madrugada en San Vicente del Caguán, en el departamento de Caquetá. En esta ocasión, el sismo tuvo una magnitud de 3,1 y una profundidad de 36 kilómetros, características que difieren respecto al primero por su epicentro y profundidad, mostrando la variedad de actividad que puede presentarse en el territorio nacional. Más tarde, a las 8:09 a. m., un nuevo temblor, esta vez de magnitud 3,9, fue ubicado en Los Santos, Santander, con una profundidad de 155 kilómetros. El SGC indicó que, por tratarse de un evento a tanta profundidad, se clasifica como un sismo profundo, que suele percibirse de forma diferente por la población.

Sobre la situación en Chaparral, el SGC subrayó en su boletín –con corte al 4 de octubre– que si bien la actividad sísmica ha bajado en frecuencia, la secuencia aún sigue activa y requiere monitoreo constante. Desde el comienzo del enjambre sísmico, el pasado 20 de septiembre, se han localizado más de 1.200 eventos de magnitud 2,0 o superior en la localidad, enfatizando que estos fenómenos no pueden predecirse y que el monitoreo en el interior del país es permanente.

No obstante, las autoridades aclararon que los eventos de este lunes hacen parte de la actividad sísmica habitual en diferentes regiones y, hasta el momento, no existe información oficial que permita vincular estos tres movimientos entre sí.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuántos sismos han sido registrados en Chaparral desde el inicio de la secuencia sísmica?

De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano, desde el 20 de septiembre se han localizado más de 1.200 eventos sísmicos en Chaparral, Tolima, con magnitudes de 2,0 o superiores, en el marco de una secuencia sísmica que aún continúa bajo vigilancia pese a la disminución en la frecuencia de los movimientos.

¿Los sismos reportados en Tolima, Caquetá y Santander están relacionados entre sí?

Según la información oficial del SGC, los movimientos telúricos registrados en las regiones de Tolima, Caquetá y Santander corresponden a la actividad sísmica normal en cada zona. No hay datos que permitan establecer alguna relación entre los tres eventos reportados durante la jornada del lunes 5 de octubre.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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