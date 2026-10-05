Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

El Nuevo Día es un medio de comunicación que informa de forma objetiva, veraz y oportuna, los sucesos de actualidad en Ibagué, el Tolima, Colombia y el Mundo. Visitar sitio

Yésica Carmenza Horta Salcedo asumió de manera temporal las funciones de la Alcaldía de Ataco, luego de confirmarse la captura del alcalde titular, Héctor Fabio Muñoz Briñez, quien enfrenta actualmente un proceso judicial. De acuerdo con información revelada por El Nuevo Día, la decisión de encargar a Horta se debe a la necesidad de mantener la continuidad de la gestión y servicios municipales mientras se resuelve la situación jurídica de Muñoz. Horta ya hacía parte de la estructura administrativa local, específicamente en la Oficina de Contratación, lo que le permitió ser elegida para asumir este reto en medio de la coyuntura.

Sigue a PULZO en Discover

La designación fue comunicada oficialmente por Blanca Edith Cuéllar Padilla, gestora social de Ataco, quien insistió a los demás funcionarios en la importancia de persistir en sus labores diarias y resguardar el normal funcionamiento de la administración municipal. Esta transición administrativa ocurre en un contexto delicado: el exalcalde Muñoz Briñez fue capturado e investigado judicialmente por la Fiscalía por presuntas irregularidades detectadas en un proyecto dirigido a construir 1.170 baterías sanitarias en varias zonas rurales del municipio, según detalla El Nuevo Día.

El futuro del gobierno local de Ataco dependerá ahora de las decisiones que tome el juez a cargo del caso, en relación con el avance del proceso judicial que involucra tanto a Muñoz como a otros exfuncionarios. De momento, Yésica Carmenza Horta se encargará de liderar las tareas administrativas y de garantizar que los trámites, servicios y demás actividades propias de la alcaldía no se detengan. Esta medida busca brindar estabilidad institucional y asegurar que la ciudadanía no se vea afectada por la falta de liderazgo mientras persiste la incertidumbre jurídica sobre el cargo principal.

Se espera que, conforme avance el proceso judicial, la situación administrativa de Ataco pueda definirse con mayor claridad. Tanto la comunidad como los empleados municipales están atentos a las determinaciones legales que podrían modificar, nuevamente, el esquema de mando dentro de la administración municipal.

¿Por qué capturaron al alcalde de Ataco, Héctor Fabio Muñoz Briñez?

El alcalde de Ataco, Héctor Fabio Muñoz Briñez, fue capturado por estar bajo investigación de la Fiscalía por presuntas irregularidades en un proyecto destinado a la construcción de 1.170 baterías sanitarias en zonas rurales del municipio, según informa El Nuevo Día. La decisión judicial busca esclarecer posibles hechos ilícitos relacionados con la gestión de recursos públicos en este contrato específico.

¿Quién es Yésica Carmenza Horta Salcedo, encargada temporal de la Alcaldía de Ataco?

Yésica Carmenza Horta Salcedo, ahora a cargo temporalmente de la Alcaldía de Ataco, era funcionaria adscrita a la Oficina de Contratación municipal. Su designación fue anunciada por la gestora social del municipio para asegurar la continuidad de las funciones administrativas mientras se resuelve la situación judicial del alcalde titular.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.