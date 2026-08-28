Por: Portal Bogotá

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La edición número 25 de 'Tardeando el Centro' marca una oportunidad única para experimentar la diversidad cultural y artística de Bogotá desde el corazón de la ciudad. Este viernes 28 de agosto, la jornada invita a redescubrir el Centro Histórico e Internacional bajo el lema "Volver al Centro", según información publicada por la Fundación Gilberto Alzate Avendaño (FUGA). Esta propuesta busca que usted permanezca, se encuentre y disfrute de un territorio en constante movimiento y transformación, explorando museos, escenarios independientes y expresiones de diseño y emprendimiento local, mientras recorre sus calles después de la jornada laboral o al caer la noche.

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Desde el mediodía, el Parque Santander se convierte en una pasarela a cielo abierto con el "Fashion Day", donde 30 emprendimientos locales mostrarán sus propuestas en diseño y moda, además de diversas actividades que fomentan la economía creativa y el intercambio cultural. Más allá del diseño, entre las 2:30 y 4:30 p. m., el espacio albergará el taller abierto ‘Memorias Ambulantes’ enfocado en la técnica de cianotipia. Simultáneamente, la artista Lina Henao presentará la intervención urbana 'Propiedad privada', y en la sede de la FUGA se abrirá el Ciclo II de la VIII Bienal de Artes Plásticas y Visuales, con cinco proyectos sobre las transformaciones urbanas de Bogotá, junto con la presentación musical del Kabala Ensamble.

Un eje clave de la celebración es la visibilidad de las Becas LEP – Tardeando el Centro 2026. Esta convocatoria integra propuestas de pequeño formato en teatro, danza, música, magia y circo en centros culturales y establecimientos de las localidades de Santa Fe y La Candelaria. Así, artistas y agrupaciones podrán encontrarse con nuevos públicos en espacios como A Seis Manos, el Centro Cultural del Libro y el Café Bar Teatro Libre Centro, con actividades gratuitas e incluyentes.

El circuito se extiende también a grandes escenarios culturales como el Planetario de Bogotá, con espectáculos científicos y visuales, y la Cinemateca con una variada selección de producciones audiovisuales. A esto se suman activaciones de memoria y patrimonio en el Museo Nacional y el Museo del Oro, junto con propuestas inmersivas en bibliotecas como la Luis Ángel Arango y la Biblioteca Nacional. Espacios emblemáticos como el MAMBO, la Galería Santa Fe y distintos teatros también ofrecen muestras y activaciones diversas.

La celebración dialoga con la economía local: hostales, cafés, galerías y ferias acogen exposiciones, ventas y talleres creativos, y la Torre Colpatria ofrece una de las experiencias más espectaculares para contemplar la ciudad, con su mirador abierto hasta las 9:00 p. m. La programación contempla actividades gratuitas y otras que requieren boletería o inscripción previa. Puede consultar el cronograma y actualizaciones en el sitio oficial enelcentroencuentro.fuga.gov.co.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los principales eventos de Tardeando el Centro en Bogotá?

Los principales eventos de la jornada incluyen el Fashion Day en el Parque Santander, talleres de cianotipia, presentaciones artísticas gracias a las Becas LEP en lugares como A Seis Manos y el Centro Cultural del Libro, exposiciones en el Museo Nacional y el Museo del Oro, funciones especiales en el Planetario de Bogotá y la Cinemateca, ferias gastronómicas en hostales y la apertura del mirador en la Torre Colpatria.

¿Qué significa la convocatoria Becas LEP – Tardeando el Centro?

Las Becas LEP – Tardeando el Centro son una iniciativa que promueve y financia la producción de espectáculos y propuestas culturales de pequeño formato, como teatro, danza, música y magia, en establecimientos independientes y espacios culturales de las localidades Santa Fe y La Candelaria, permitiendo que artistas y agrupaciones locales se vinculen con nuevos públicos en el centro de Bogotá.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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