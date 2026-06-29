Terminó de forma trágica la búsqueda de Samuel Cárdenas Roa, el adolescente de 17 años que permanecía desaparecido desde el pasado 25 de junio después de ingresar al mar en el corregimiento de Salgar, jurisdicción de Puerto Colombia, Atlántico.

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En la tarde de este domingo 28 de junio, organismos de socorro confirmaron el hallazgo del cuerpo del menor, quien era oriundo de Bogotá y había viajado a la región Caribe para celebrar su reciente graduación del colegio junto a dos amigos.

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De acuerdo con la información conocida hasta ahora, el cuerpo fue localizado en una zona cercana al lugar donde Samuel había sido visto por última vez, luego de desaparecer mientras disfrutaba de la playa.

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La desaparición había generado una intensa búsqueda durante varios días, en la que participaron equipos de rescate y organismos de emergencia que desplegaron operativos tanto por mar como por tierra para intentar encontrar al adolescente.

Mientras avanzaban las labores, familiares del joven se desplazaron desde Bogotá hasta Barranquilla para acompañar el proceso y mantenerse atentos a cualquier novedad sobre su paradero.

Las circunstancias exactas en las que ocurrió el hecho continúan siendo materia de investigación por parte de las autoridades competentes, que buscan establecer qué sucedió en los momentos previos a la desaparición.

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El caso generó conmoción entre allegados y personas que siguieron el operativo, especialmente porque el viaje tenía como propósito celebrar el cierre de una etapa escolar y el inicio de una nueva etapa para el joven.

Con el hallazgo del cuerpo, las autoridades concluyeron oficialmente las labores de búsqueda que se mantuvieron activas durante tres días en la zona costera.

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