Por: EL PILON SA

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El Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Valledupar dictó sentido de fallo condenatorio en contra de Sharol Adriana Arias Martínez, en medio de una audiencia llevada a cabo la mañana de este viernes, tras hallarla penalmente responsable, en calidad de coautora, del delito de desaparición forzada agravada del pequeño Joshuar David Mejía Gil, de quien no se tiene rastro desde el 12 de mayo de 2024.

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Durante la vista pública, la Fiscalía General de la Nación presentó un robusto acervo probatorio que incluyó testimonios inéditos, evidencia técnica y peritajes de geolocalización que terminaron por sepultar la presunción de inocencia de la acusada, revelando además un entorno de maltrato previo en contra del menor.

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Arias Martínez, quien había sido capturada en el municipio de La Paz, Cesar, basó su defensa inicial en una coartada que pretendía desvincularla de la ruta de la desaparición. Tanto ella como Angélica María Gil (madre del niño y ya condenada por estos hechos) afirmaron haber regresado a La Paz utilizando la “vía vieja” por el puente Salguero.

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Sin embargo, los investigadores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y el Gaula de la Policía desmantelaron dicha versión mediante el rastreo de las celdas y antenas de telefonía móvil. Las conexiones de su celular demostraron que, en realidad, tomaron la vía nueva en contravía, una maniobra ejecutada presuntamente para evadir los controles policiales y ocultar el recorrido real.

A este componente técnico se sumaron los registros de las cámaras de seguridad perimetrales del Aeropuerto Alfonso López y la Terminal de Transportes de Valledupar, los cuales confirmaron que las mujeres jamás transitaron por las rutas que declararon ante las autoridades.

De acuerdo con la teoría del caso validada por el despacho judicial, el día de los hechos, Angélica Gil recogió al niño en una motocicleta alquilada y se trasladó hasta un callejón ubicado entre la zona aeroportuaria y el barrio Los Mayales. En ese punto, según la declaración de un testigo presencial, recogieron a Sharol Arias Martínez.

Allí se materializó la entrega del menor bajo la promesa de que Arias lo regresaría a la vivienda de sus abuelos. No obstante, la hoy condenada se marchó con el infante con rumbo desconocido y regresó media hora después, completamente sola, a las inmediaciones de la terminal de transportes. Testigos señalaron que la mujer mostraba una extraña actitud de “felicidad”, a pesar de que el rastro del pequeño ya se había perdido.

La Fiscalía también expuso maniobras de desvío de la investigación. A través de comunicaciones interceptadas, se conoció el desespero de Arias por sembrar sospechas sobre el entorno del padre biológico, instando a terceros mediante mensajes: “Si te preguntan dónde viste al ‘Lobo’ [padre del niño], di que lo viste por los lados del parque… manito, no me dejes morir y después te cuento”.

El juicio oral también puso al descubierto el drama intrafamiliar que precedió a la desaparición. Los testimonios de los abuelos maternos, tíos y la pareja del padre de Joshuar David dibujaron un contexto de violencia física y psicológica hacia el menor, el cual se habría agudizado desde que Sharol Arias se mudó temporalmente al domicilio de los abuelos. De dicha vivienda, ambas mujeres habían sido desalojadas en marzo de 2024 debido a problemas de convivencia derivados del consumo de estupefacientes.

El impacto en el núcleo familiar ha sido devastador. El abuelo materno testificó que su esposa se encuentra en un estado de salud crítico y consumida por el insomnio crónico, manifestando que el pequeño “era la luz de sus ojos”.

“Sharol sabe todo”: la escalofriante confesión desde la cárcel

Una de las pruebas estocadas en el juicio fue el testimonio de Angélica María Gil, madre del menor, quien purga su condena en el complejo carcelario El Pedregal, en Medellín. Se conoció que Gil sostiene comunicación diaria con sus padres, a quienes les ha confesado haber sido manipulada por la personalidad posesiva de su expareja.

En su declaración formal dentro del proceso, Gil señaló directamente a Arias Martínez, asegurando que le confió al niño en el callejón de la calle 44 y que esta “le jugó mal”. Sostuvo categóricamente que es Sharol Adriana Arias quien sabe con exactitud qué ocurrió y dónde se encuentra el menor.

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Al considerar que existe certeza probatoria “más allá de toda duda razonable”, la jueza del circuito anunció que la audiencia de lectura de fallo se realizará en un plazo de 15 días. En dicha diligencia se dará a conocer el monto exacto de la pena en centro de reclusión que deberá cumplir Arias Martínez.

La justicia y los familiares esperan que la contundencia de la condena obligue finalmente a la procesada a romper el pacto de silencio y revelar el paradero de Joshuar David Mejía Gil.

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