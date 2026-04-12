El reconocido escritor colombiano Mario Mendoza lanzó fuertes críticas contra el presidente Gustavo Petro, dejando ver una profunda decepción frente a lo que, en su momento, consideró una oportunidad de cambio para el país.

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En sus declaraciones, hechas en El Diario de Boyacá, Mendoza no ocultó su frustración por lo que considera un giro en la forma de gobernar de Petro. El escritor aseguró que, pese a las expectativas que despertó su llegada al poder, el mandatario terminó replicando comportamientos tradicionales de la política colombiana.

Acá, lo dicho por Mendoza:

El autor, conocido por su mirada crítica sobre la sociedad colombiana, planteó que el problema no es exclusivo de una ideología, sino de una práctica política que, según él, se repite tanto en sectores de derecha como de izquierda.

Mendoza fue más allá y señaló que el presidente perdió la oportunidad de marcar una diferencia histórica en su mandato. En su opinión, Petro no logró convertirse en la mejor versión de sí mismo como líder político.

“Petro pudo haber sido la mejor versión de sí mismo y no fue capaz. Yo creo que él queda en deuda con él y más adelante le va a doler profundamente… estos 4 años todo lo que no fue capaz de hacer y pararse de otro modo, mentirles a las nuevas generaciones y traicionar el movimiento 21N yo creo que le va a doler un montón en los próximos años”, expresó.

Estas palabras reflejan una crítica no solo a la gestión, sino también a lo que Mendoza interpreta como una desconexión entre las promesas de cambio y las decisiones tomadas durante el gobierno.

Pero uno de los puntos clave de la crítica del escritor tiene que ver con las altas expectativas que se crearon en torno al inicio del gobierno Petro. Mendoza recordó que muchos ciudadanos vieron en su elección una posibilidad real de transformación.

“La gente necesitaba un cambio […]. Creímos eso y votamos por eso y nos fuimos con una enorme esperanza”, aseguró.

En ese contexto, destacó que los primeros nombramientos del gabinete parecían confirmar ese camino. Mencionó, por ejemplo, a Alejandro Gaviria, José Antonio Ocampo y Cecilia López, figuras que, según él, representaban un perfil técnico y generaban confianza. Sin embargo, con el paso del tiempo, su percepción cambió drásticamente.

Mendoza aseguró que la trayectoria de Petro en el Congreso habría influido en su forma de gobernar, alejándolo de la idea de renovación que muchos esperaban.

“El lío es que poco a poco nos fuimos dando cuenta que estaba altamente perturbado y que los 20 años en el Congreso lo habían convertido en un político más de oficio con los mismos niveles de corrupción, las mismas trampas y mañas de todos los anteriores”, afirmó.

Qué se sabe de la participación de Petro en una película

El presidente Gustavo Petro será el primer presidente en aparecer en una película. Ningún mandatario en ningún país del mundo usó su cargo para estar en un papel dentro de un filme, pero el mandatario colombiano sí lo hará. Se sabe que el presidente saldrá como un extra dentro de una de las escenas de la película que relata la historia del almirante Padilla, en la época de la descolonización, y que la película se graba con recursos público: una parte los entregó RTVC y la otra, el Ministerio de las TICS. Detrás de la película está la productora Valencia Producciones FX y hay varias personalidades del cine y la televisión colombiana involucrados en su realización. En total, la película tiene un contrato en el Secop firmado por casi 4 millones de dólares para su ejecución.