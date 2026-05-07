En la tarde de este miércoles 7 de mayo se presentó una difícil situación en Bogotá por manifestantes que bloquearon la Avenida Caracas con Calle 76 en cercanías a la Universidad Pedagógica.

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(Vea también: Se complicó la movilidad en Bogotá: protestas tienen cerradas varias estaciones de Transmilenio)

Por esta razón, hacia las 6:00 de la tarde, la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO) tuvo que intervenir con tanquetas y lanzar agua a los manifestantes para desbloquear la troncal de Transmilenio.

En un video compartido por Caracol Radio se observa el momento exacto de la intervención de las autoridades para evitar que se siguiera afectando a los usuarios del sistema en plena hora pico donde miles de ciudadanos retornan a sus hogares en plena jornada laboral.

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Noticia en desarrollo…

#BOGOTÁ | Integrantes del UNDMO llegan a la Avenida Caracas con calle 76 para retirar a los manifestantes que bloquean la troncal de TransMilenio.https://t.co/R0kxQZ2KMp pic.twitter.com/y8NPLO8CKI — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) May 7, 2026

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