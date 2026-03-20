En la noche de este viernes 20 de marzo se registró una complicada situación de seguridad en el municipio de Chocontá (Cundinamarca) por cuenta de enfrentamientos entre la comunidad y la Policía de Tránsito.

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(Vea también: Dolor para quienes vayan a El Dorado y por la 26, por protestas en Bogotá en los próximos días)

Según informó Caracol Radio, el procedimiento buscaba controlar irregularidades en la circulación de motocicletas; sin embargo, la intervención provocó la reacción de varios ciudadanos, quienes se opusieron al retiro de sus vehículos y protagonizaron momentos de alta tensión con las autoridades.

En medio de la confrontación, una grúa incinerada evidenció la escalada del conflicto, luego de que algunas personas le prendieran fuego al vehículo utilizado para el traslado de motocicletas inmovilizadas.

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Mientras tanto, varios habitantes bloquearon la labor de los funcionarios e impidieron que se llevaran sus motos, lo que dificultó el desarrollo del operativo y obligó a suspender parcialmente las acciones de control en la zona.

Las autoridades locales evalúan lo ocurrido y buscan identificar a los responsables de los actos vandálicos, al tiempo que reiteran el llamado al respeto por los procedimientos oficiales y a la resolución pacífica de este tipo de situaciones.

#CUNDINAMARCA. La noche este viernes 20MAR, se presento enfrentamientos entre la comunidad y Agentes de Transito que realizaban operativo de movilidad en el municipio de Choconta. Una grúa fue incinerada y varios ciudadanos impiden que se les llevarán sus motocicletas. MÁS… pic.twitter.com/JsjvUzjiSt — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) March 21, 2026

Noticia en desarrollo…

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