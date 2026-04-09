El aumento del impuesto predial en varias regiones de Colombia ha generado protestas ciudadanas, especialmente en zonas rurales donde algunos propietarios reportan incrementos de hasta siete u ocho veces en sus facturas.

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Frente a esta situación, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) explicó que existe una diferencia entre el avalúo catastral y el impuesto predial, y que la responsabilidad final del cobro recae en los municipios.

Según el director del IGAC, el país tiene un rezago histórico en la actualización catastral, con predios que llevaban más de 30 años sin ajustes, lo que generó grandes diferencias entre el valor registrado y el comercial.

La actualización busca corregir estas distorsiones, aunque la ley establece límites para evitar aumentos excesivos en el impuesto.

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Para predios menores de 100 hectáreas, el incremento del predial no puede superar el 50% frente al año anterior, mientras que para predios más grandes el tope es del doble.

Aun así, las autoridades investigan denuncias en municipios como Lebrija y La Calera por posibles cobros por encima de estos límites.

El IGAC también revisa inconsistencias en algunos avalúos, especialmente en zonas con restricciones ambientales. En caso de irregularidades, los municipios deberán ajustar los cobros conforme a la normativa vigente.

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