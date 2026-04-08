En el ecosistema financiero colombiano, el impuesto a los movimientos financieros, conocido popularmente como el 4×1.000, sigue siendo una preocupación constante para los usuarios de plataformas digitales.

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Nequi, una de las aplicaciones más utilizadas en el país, no es la excepción. Sin embargo, existen topes y configuraciones legales que permiten a los usuarios manejar su dinero sin incurrir en este cobro adicional.

La mayoría de los usuarios utilizan Nequi bajo la modalidad de depósito de bajo monto. En esta categoría, el impuesto se activa automáticamente una vez que el usuario supera un tope de movimientos mensuales.

El tope para 2026: el impuesto se aplica cuando los movimientos acumulados superan los 3’404.310 pesos al mes. ¿Qué suma para el impuesto?: este es el punto donde muchos cometen errores. No se trata de una sola transacción de alto valor; el sistema suma absolutamente todo: Envíos a otros bancos o cuentas Nequi.

Retiros en cajeros o corresponsales.

Pagos en comercios físicos o virtuales.

Para quienes necesitan mover sumas de dinero más elevadas, existe una opción legal para ampliar el margen de exención. Los usuarios pueden solicitar el cambio de su depósito a una cuenta de ahorros formal dentro de la aplicación.

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Al realizar este cambio y marcar la cuenta como exenta del 4×1.000, el beneficio tributario se extiende significativamente. Bajo esta modalidad, el límite para empezar a pagar el impuesto sube a 18.330.900 pesos mensuales.

Por ley, un ciudadano colombiano solo puede tener una única cuenta exenta de este impuesto en todo el sistema financiero nacional. Si ya tiene este beneficio en otro banco, deberá elegir cuál le resulta más rentable.

¿Cómo solicitar la exención en Nequi?

Si decide que Nequi sea su cuenta exenta, el proceso no es automático, pero es sencillo de gestionar:

Ingrese a la aplicación y diríjase a la opción de ‘ayuda’.

También puede realizar la solicitud a través de la línea telefónica de atención al cliente.

Tenga en cuenta que, una vez radicada la solicitud, el proceso de validación y activación puede tardar hasta 4 días hábiles.

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Comprender estos límites es fundamental para la salud financiera. Al monitorear los movimientos mensuales y conocer las herramientas legales disponibles, los usuarios pueden evitar cobros inesperados y optimizar el uso de sus recursos digitales.

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