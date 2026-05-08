La angustia se apodera de la familia del periodista Mateo Pérez, de quien no se tiene rastro oficial desde hace varios días en el departamento de Antioquia. Sin embargo, lo que comenzó como una búsqueda de paradero ha dado un giro trágico tras el hallazgo de sus pertenencias personales en una zona rural del municipio de Briceño, lo que para sus allegados confirma el peor de los escenarios.

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Jorge Rueda, primo del comunicador, reveló en entrevista con Noticias Caracol que en la vía hacia la vereda Palmichal fueron encontrados elementos clave: la motocicleta de Pérez —la cual presentaba signos de violencia—, su billetera, sus llaves y su teléfono celular. “Esto nos da pistas de lo que pensábamos que pasó y es que Mateo perdió la vida”, expresó Rueda con profundo dolor.

A falta de reportes oficiales, la familia ha construido el rompecabezas de la desaparición gracias a los relatos de los habitantes de la región. Según los testigos, el periodista, conocido por su entrega a la “vieja guardia” de ir directamente al lugar del conflicto, fue interceptado por hombres armados.

Los testimonios indican que a Pérez lo obligaron a bajar de su moto y lo condujeron hacia un sector cercano a la vereda. Las versiones que maneja la familia, aunque no confirmadas por Medicina Legal, sugieren que el comunicador habría sido torturado y asesinado en el lugar.

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La denuncia más grave de la familia recae sobre la imposibilidad de las instituciones para recuperar el cuerpo. Según Rueda, tanto el Ejército como la Policía y la Cruz Roja han manifestado que no pueden ingresar a la zona sin “permisos previos” debido a la fuerte presencia de grupos armados ilegales que controlan el territorio.

“Es muy triste que hoy sepamos dónde está un periodista desaparecido, que la comunidad sepa dónde está y que nadie pueda ingresar por él”, lamentó el familiar. El temor de los allegados es que la demora del Estado permita que los victimarios desaparezcan el cuerpo de forma definitiva, negándoles el derecho a una sepultura digna y a la verdad.

Por ahora, el gremio periodístico en Antioquia se mantiene en alerta, exigiendo un corredor humanitario urgente que permita esclarecer los hechos y traer de vuelta a Mateo Pérez, un hombre cuya pasión por informar lo llevó a las entrañas de una de las zonas más peligrosas del país.