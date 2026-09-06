Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Un juez penal en San José del Guaviare tomó una decisión de alto perfil para proteger a los menores de edad en contextos de conflicto armado. Según consta en la sentencia, el 3 de septiembre de 2026 el juez tercero Penal del Circuito, Jhoan Aguilera Martínez, ordenó suspender los bombardeos de las Fuerzas Militares en el departamento de Guaviare siempre que exista información sobre la posible presencia de niños dentro de los grupos armados. Esta orden obliga tanto al presidente Abelardo de la Espriella como al Ministerio de Defensa y las autoridades militares a abstenerse de ejecutar acciones aéreas ante riesgos confirmados para la integridad de menores.

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La medida responde a una acción de tutela interpuesta por Roxemhberg Rozo Sánchez, quien solicitó la protección de los derechos fundamentales de niños y adolescentes que han sido víctimas de reclutamiento ilícito en esta zona del país. De acuerdo con la documentación judicial, el juez argumentó que autorizar un bombardeo sin certeza sobre la no presencia de menores podría desencadenar consecuencias irreparables en la población más vulnerable, todavía antes de verificarse las alternativas de protección efectivas. Sostuvo, además, que la defensa de los derechos de niños y adolescentes constituye un mandato de rango constitucional y por eso, la orden de suspensión es una herramienta idónea para evitar riesgos adicionales a quienes han sido reclutados.

De manera complementaria, el fallo judicial instruyó al Ministerio de Defensa, al Ejército Nacional, a la Fuerza Aérea y al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) a entregar en 48 horas un informe detallando los procedimientos implementados para identificar la posible presencia de menores durante las operaciones, así como los mecanismos de verificación de inteligencia y las estrategias para evaluar los riesgos que puedan afectar a la población civil antes de cualquier ataque aéreo.

Es importante mencionar que esta no es una decisión aislada. De acuerdo con la resolución, en menos de una semana ya se había expedido otra medida similar por una juez de Familia en Bogotá, la cual estableció restricciones temporales para los bombardeos en todo el territorio nacional. Sin embargo, la nueva orden del juez Aguilera Martínez se focaliza de manera exclusiva en el departamento de Guaviare. La suspensión decretada tendrá carácter temporal y se mantendrá vigente hasta que se resuelva en profundidad la acción de tutela presentada.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué suspendieron los bombardeos en Guaviare por presencia de menores?

De acuerdo con lo dispuesto en la sentencia del juez tercero Penal de San José del Guaviare, la suspensión de los bombardeos responde a la existencia de información que advierte sobre la posible presencia de menores de edad en los grupos armados, quienes podrían estar en riesgo durante ataques aéreos. El juez consideró que la integridad y los derechos de niños y adolescentes deben ser protegidos, especialmente porque una operación militar en tales condiciones puede causar daños irreparables antes de valorarse todas las formas de protección posibles.

¿Qué protocolos usan las Fuerzas Militares para evitar riesgos a menores reclutados en Guaviare?

Según la orden del juez, el Ministerio de Defensa, el Ejército, la Fuerza Aérea y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) deben explicar y detallar, en un plazo de 48 horas, qué procedimientos siguen para identificar la presencia de menores, cómo verifican la información de inteligencia y de qué manera evalúan los riesgos para los civiles, especialmente los niños, antes de cualquier operación aérea. Esta exigencia busca asegurar que existan mecanismos efectivos de prevención y protección de los menores reclutados ilícitamente.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.