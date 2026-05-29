La muerte de Marcela Gómez, joven de 26 años hallada dentro de un costal cerca de una estación del Mío en Cali, sigue causando conmoción entre familiares y habitantes de la ciudad.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Protestas paralizan varios puntos de Cali: transportadores reclaman por pagos pendientes)

En medio del dolor, Giovanni Gómez Abadía, padre de la víctima, recordó la última conversación que sostuvo con su hija antes de su sorpresiva desaparición.

Según contó el hombre a Blu Radio, la última comunicación ocurrió durante la noche del pasado 21 de mayo. Marcela le escribió cerca de las 10:50 p. m. para avisarle que regresaría a dormir a la vivienda familiar.

Lee También

Además, explicó a la emisora que inicialmente pensó que la joven se había quedado en otro lugar, pero la preocupación aumentó con el paso de las horas y comenzaron a buscarla.

“Me escribió como a las 10:50 de la noche y me dijo que venía a dormir, que no le echara pasador a la puerta, yo le dije que bueno, pero no llegó, y al día viernes en la mañana, me asomé a la habitación de ella y tenía la puerta abierta, pero no me asusté porque pensé que se había quedado en otro lado, pero ya el sábado sí me preocupé y empezó la búsqueda”, aseguró Abadía.

🚨 Conmoción en Cali por el 4s£s¡natø de Marcela Gómez Sepúlveda, joven de 26 años que había sido reportada como desaparecida desde el pasado 21 de mayo.

Su cu£rþø fue hallado dentro de un costal frente a la estación del MÍO La Rivera, en el norte de la ciudad.

Las Autoridades… pic.twitter.com/HUlkDwuEAK — SUPERNOTICIAS (@radiosupercali) May 28, 2026

¿Cómo encontraron cuerpo de Marcela Gómez en Cali?

Durante varios días, familiares y allegados adelantaron recorridos y consultas sin obtener información sobre su paradero. Finalmente, el cuerpo de la joven fue reconocido en Medicina Legal después del hallazgo registrado en un separador vial del barrio La Rivera, cerca de una estación del MÍO, en el norte de Cali.

Las autoridades identificaron a la víctima como Marcela Gómez Sepúlveda, quien permanecía desaparecida desde el 21 de mayo. De acuerdo con información conocida durante la investigación, operarios de aseo encontraron el costal abandonado en la zona y posteriormente alertaron a las autoridades.

El padre de la joven aseguró además que, hasta donde sabía la familia, Marcela no había comentado amenazas o problemas que hicieran pensar en una situación de riesgo.

“Nosotros no sabemos qué fue lo que pasó porque ella no se perdía tantos días de la casa, y yo, por lo menos, que sepa, ella tampoco tenía amenazas de muerte, pero a la juventud, mucho cuidado con las drogas, a los sitios que frecuentan y con quien andan. La verdad, en el estado que fue encontrada mi hija es de un crimen”, agregó el hombre.

Mientras avanzan las investigaciones, la Personería de Cali pidió celeridad para esclarecer el crimen y dar con los responsables del asesinato de la joven. El caso volvió a encender las alarmas por los recientes hechos violentos registrados en la capital vallecaucana.

¿Quiere contar su historia o denunciar un caso? En Bajo Sospecha lo escuchamos

En nuestro pódcast judicial Bajo Sospecha, de Pulzo.com, abrimos el micrófono para relatos reales, experiencias que inspiran, momentos que marcaron su vida o situaciones dolorosas que podrían ayudar a otros. Si quiere compartir su testimonio puede ingresar a este link ( https://www.pulzo.com/campanas/k1iYlBVj1unvFuw)