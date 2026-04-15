La transformación del complejo deportivo del estadio El Campín ya comenzó a tomar forma y uno de los espacios más emblemáticos del sector, el El Campincito, empieza a despedirse en medio de las obras. Sin embargo, lejos de desaparecer sin dejar rastro, su tradicional grama tendrá una segunda vida en distintos escenarios de la ciudad.

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De acuerdo con el Instituto Distrital de Recreación y Deporte, el césped del Campincito está siendo retirado cuidadosamente en rollos con el objetivo de reutilizarlo en canchas de fútbol aficionado y comunitario. Este proceso técnico permite conservar la raíz de la grama tipo kikuyo, facilitando su reimplantación en otros espacios sin perder sus propiedades deportivas.

La decisión hace parte de una estrategia de aprovechamiento de recursos que busca minimizar el desperdicio y, al mismo tiempo, fortalecer la infraestructura deportiva de Bogotá en barrios donde el fútbol es protagonista.

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Según explicó el IDRD, miles de deportistas aficionados se verán beneficiados con esta redistribución, ya que podrán contar con superficies en mejores condiciones para entrenamientos y competencias.

¿Dónde será reubicada la grama del Campincito?

Entre los escenarios que recibirán la grama se encuentran:

El estadio Olaya Herrera, reconocido por su tradición en torneos aficionados.

El estadio Tabora.

El parque Atahualpa.

El estadio La Gaitana.

El parque Autopista Sur.

En estos lugares, la llegada del césped permitirá mejorar notablemente la calidad de las canchas, muchas de las cuales presentan desgaste por el uso constante.

El retiro de la grama está directamente relacionado con el inicio de las obras del nuevo Campín, un ambicioso proyecto que busca modernizar el principal estadio de la capital.

La intervención contempla la construcción de un escenario con mayor capacidad, mejores servicios para los asistentes y tecnología de última generación, incluyendo una cancha con sistema híbrido, que combina césped natural con fibras sintéticas para optimizar su resistencia y rendimiento.

En ese contexto, el Campincito dejará de existir como se conocía hasta ahora, ya que su espacio será utilizado dentro del nuevo desarrollo urbanístico y deportivo. Durante años, este escenario alterno fue clave para entrenamientos, partidos juveniles y actividades recreativas, por lo que su transformación marca el cierre de una etapa importante para el deporte bogotano.

No obstante, el traslado de su grama simboliza una especie de continuidad. Lo que durante décadas fue el terreno de juego de cientos de futbolistas ahora se distribuirá por diferentes puntos de la ciudad, extendiendo su legado a nuevas generaciones.

Para el IDRD, esta medida no solo responde a criterios técnicos, sino también a una visión social del deporte, en la que los recursos existentes se aprovechan al máximo en beneficio de la comunidad.

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