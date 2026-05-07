El Estadio Azteca volvió a quedar en el centro de discusión a pocas semanas del inicio de la Copa del Mundo. Grupo Ollamani, empresa propietaria del escenario y del Club América, tendrá que pagar 62,4 millones de dólares, cerca de 1.000 millones de pesos colombianos, a la Fifa por cuenta de los palcos y plateas del recinto.

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La compañía perdió una disputa legal que llevaba más de un año y medio contra los dueños de esos espacios, quienes reclamaban el derecho de ingresar sin costo a todos los partidos del Mundial. La cifra deberá ser desembolsada antes del próximo 20 de mayo, según quedó consignado en el reporte anual de la empresa ante la Bolsa Mexicana de Valores, citado por el diario El País.

Por qué el Estadio Azteca tendrá que pagar millones a la Fifa

El conflicto tiene raíces en la construcción del estadio durante la década de los sesenta. En esa época, Televisa ofreció los palcos como propiedad privada para conseguir recursos con los cuales levantar el escenario deportivo. Cada espacio incluía 10 asientos preferenciales, baño privado, parqueaderos y acceso a todos los eventos del estadio durante 99 años.

Los primeros problemas aparecieron durante el Mundial de 1986, cuando los propietarios tuvieron que negociar directamente con Emilio Azcárraga para defender sus derechos. Sin embargo, el choque más fuerte llegó con la organización de la Copa del Mundo de 2026, debido a las exigencias de la Fifa sobre el control total de los estadios sede.

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La Fifa reclamó el manejo completo de esos lugares desde un mes antes del inicio del torneo y hasta una semana después de la final. Ante eso, Grupo Ollamani buscó un acuerdo con los palcohabientes, pero finalmente perdió el pleito legal el año pasado y terminó firmando un convenio ante la Procuraduría Federal del Consumidor de México.

Gracias a ese acuerdo, los propietarios de palcos y plateas podrán ingresar gratuitamente a los cinco partidos que albergará el Estadio Azteca, incluida la inauguración del Mundial. Actualmente, uno de esos palcos puede costar alrededor de 15 millones de pesos mexicanos.

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Roberto Ruano, representante de la Asociación de Palcos y Plateas, afirmó que los dueños de esos espacios “ya pagaron” por el derecho de asistir a cualquier evento celebrado en el estadio. No obstante, reconoció que habrá cambios en temas como el ingreso de alimentos, bebidas y estacionamientos durante la Copa del Mundo.

Mientras tanto, Grupo Ollamani firmó recientemente un acuerdo de patrocinio con Banorte por más de 2.100 millones de pesos mexicanos para financiar parte de las remodelaciones del estadio. A poco más de un mes del arranque del torneo, la reventa de entradas para el partido inaugural ya alcanza cifras millonarias en plataformas de internet.

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