La Secretaría Distrital de Salud informó que mantiene un monitoreo epidemiológico permanente en Bogotá frente al evento internacional relacionado con casos de hantavirus reportados en un crucero que partió de Argentina rumbo a España.

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(Vea también: ¿Hay casos de hantavirus en Colombia? Ministerio de Salud se pronunció)

De acuerdo con la entidad, aunque hasta el momento no existen alertas específicas ni casos asociados en la capital, el Distrito fortaleció los protocolos de seguimiento preventivo para detectar oportunamente cualquier situación que pueda representar riesgo para la salud pública.

“Las respuestas tienen que hacerse de manera oportuna. Desde la Secretaría Distrital de Salud hacemos un seguimiento continuo y riguroso, por supuesto en alianza con las agencias internacionales y del Ministerio de Salud”, indicó Julián Fernández Niño, subsecretario de Salud Pública de Bogotá.

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Esto después de que se presentaran, según recogió El Tiempo, tres muertos por el virus dentro de la embarcación MV Hondius, que permaneció varios días frente a las costas de Cabo Verde a la espera de evacuar los cuerpos. Posteriormente, el crucero se dirigió a Tenerife para desembarcar a los pasajeros.

La Secretaría explicó que el trabajo se desarrolla en articulación con el Instituto Nacional de Salud (INS) y demás autoridades competentes, con el objetivo de verificar información epidemiológica, hacer seguimiento a viajeros y mantener activos los canales de respuesta ante posibles eventualidades relacionadas con esta enfermedad.

¿Qué es el hantavirus y cómo se transmite?

El hantavirus es una enfermedad transmitida principalmente por contacto con orina, saliva o heces de roedores infectados. En algunos casos puede causar cuadros respiratorios graves, por lo que las autoridades sanitarias suelen activar medidas de vigilancia cuando se reportan eventos internacionales relacionados con contagios.

Las autoridades aclararon que la transmisión entre personas es poco frecuente y depende del tipo de virus identificado. Por eso, insistieron en la importancia de acudir a servicios médicos en caso de presentar síntomas respiratorios fuertes luego de viajes internacionales o exposición a zonas de riesgo.

La administración distrital señaló que los equipos de vigilancia epidemiológica continúan atentos a cualquier reporte relacionado con pasajeros o personas que hayan estado expuestas al evento internacional.

Además, recordó a la ciudadanía mantener medidas básicas de prevención, especialmente en lugares con presencia de roedores, como evitar acumulación de basura, almacenar alimentos adecuadamente y reforzar hábitos de higiene.

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