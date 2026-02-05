Bogotá lleva a cabo la primera jornada del Día sin Carro y Moto de 2026, que se desarrolla entre las 5:00 a. m. y las 9:00 p. m, con el objetivo de promover la movilidad sostenible y reducir la dependencia del automóvil y la motocicleta en la capital.

La búsqueda permanente de innovación es el motor de la transformación de Mallplaza NQS, que recientemente inauguró nuevos servicios y diseños en la zona de parqueo de bicicletas, patinetas eléctricas y motos. Este biciparqueadero ampliado y multimodal fue reconocido por la Secretaría de Movilidad de Bogotá con el Sello Oro, la máxima distinción en infraestructura para medios de transporte de micromovilidad en la capital.

Bajo el contexto del día sin carro, Mallplaza se suma a esta jornada promoviendo una movilidad más sostenible, segura y cómoda para todos los bogotanos, prestando servicios como punto de aire y herramientas, estaciones de carga para bicicletas eléctricas, baños y zona de hidratación, además de más de 900 cupos en un espacio cubierto y monitoreado.

Asimismo, la Secretaría Distrital de Movilidad tendrá disponible entre las 8:00 a.m. y 11:00 a .m. sótano 1, zona de bici parking, un punto de Registro Bici, para que se inscriban en este servicio y así puedan demostrar la propiedad de su bici ante un posible hurto.

Adicional, para complementar la visita durante el día sin carro, marcas del centro urbano contarán con incentivos que incluyen café gratis, 2×1 y precios especiales en gastronomía en El Mercado y entretenimiento como Cinépolis y Cabras Locas 2.0; Decathlon, hará una actividad educativa “cómo despinchar tu cicla” de 5 a 6 p. m., así como promociones y descuentos durante este día para todos los biciusuarios.

“Nuestras marcas tienen promociones imperdibles para este día, 2×1, café gratis, y precios especiales para disfrutar este día en Mallplaza NQS. Tenemos una renovada zona de parking para patinetas eléctricas y bicicletas, en la que pueden hidratarse, inflar sus llantas y tener un locker para guardar sus objetos personales. Estamos listos para recibirlos este 5 de febrero”, afirma Andrea Toro, directora de Mallplaza NQS.

De esta manera, Mallplaza NQS invita a vivir la jornada desde un espacio diseñado para las personas y su bienestar, y reafirma su compromiso de mantenerse cerca de la comunidad, respondiendo a sus necesidades cambiantes y promoviendo nuevas formas de habitar la ciudad.

