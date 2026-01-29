A la alegría de quienes celebran el nuevo salario mínimo en Colombia se le suma una alternativa para que, en medio de los aumentos propios de cada arranque de año, se logre un ahorro de dinero.

Los centros comerciales operados por Parque Arauco en Colombia anunciaron una temporada de descuentos que se convierte una herramienta para alcanzar rebajas desde el 30% hasta el 70%.

“Entendemos que hoy las personas buscan soluciones reales para que rinda mejor su presupuesto. Por eso trabajamos para acompañar a las familias en sus decisiones, validando su necesidad de ahorro sin sacrificar bienestar y ayudándoles a empezar el año con mayor tranquilidad”, afirmó Carolina Londoño, Gerente de experiencia División Colombia de esa organización.

Varios de los establecimientos cuentan con Falabella y más tiendas en las que es posible encontrar una oportunidad para el ahorro al momento de comprar los múltiples productos de la necesidad personal.

¿Dónde están los centros comerciales en Colombia con descuentos hasta del 70 %?

Outlet Arauco Sopó (Bogotá y Sabana): el destino de lujo llega con descuentos desde el 30 % y 40 % hasta 70% off en marcas líderes como Sportline, Levis (tienda que se renueva para ofrecer una mayor variedad de prendas 100 % originales), Ambiente Living (para renovar el hogar) y Prochampions con 50 % OFF; Bimba y Lola (hasta el 60 % Off en vestuario y accesorios) y Desigual (70 % en prendas seleccionadas). Además, al mall llegó la primera máquina expendedora de productos de maquillaje Trendy. Y próximamente se hará la apertura de Action Black, un gimnasio de última generación que ofrecerá una experiencia deportiva de nivel superior y muy completa.

presenta una de las ofertas más atractivas de la ciudad con descuentos que van hasta el 31 de enero, aunque la mayoría de las marcas se extienden hasta la primera o segunda semana de febrero. Marcas emblemáticas como Zara, Stradivarius, Bershka cuentan con descuentos hasta del 50 % off en productos seleccionados. Falabella, Calvin Klein y marcas deportivas como Adidas, Nike, Sportline, Converse, Puma, Garmin también ofrecen ahorro para que los colombianos puedan iniciar sus propósitos saludables en el 2026. Además, el centro comercial estará regalando 4 membresías VIP para el gimnasio Action Black -ofrece espacios semi personalizados para atender las necesidades de cada usuario-, y una tarjeta bono regalo por $ 1’750.000 a los clientes que registren sus facturas del 24 de enero al 22 de febrero y quieran empezar el año en forma. Parque Fabricato (Antioquia) : las promociones estarán activas durante todo el mes, con descuentos escalonados. Entre las marcas más buscadas se encuentran H&M (hasta el 60 %), Chevignon (50 % off en referencias seleccionadas, hasta el 2 de febrero). Marcas como Ela (50 % off en referencias seleccionadas), Studio F (50 % off en ref. seleccionadas) y Levis (40 % en buzos y chaquetas, 30 % en camisas polo, bermudas y faldas) extendieron sus descuentos hasta el 01 de marzo. Para el hogar, Jamar ofrece hasta 60 % en toda la tienda y 0% interés hasta agotar existencias. Mientras que Tennis, Patprimo, Free Spirit cuentan con 20 %, 40 % y 50 % en referencias seleccionadas hasta agotas existencias. Además, del 6 al 8 de febrero se hará e l ‘Bodegazo al Parque’en la plazoleta Jamar, un espacio en el que participarán alrededor de 16 marcas con importantes descuentos.

: las promociones estarán activas durante todo el mes, con descuentos escalonados. Entre las marcas más buscadas se encuentran H&M (hasta el 60 %), Chevignon (50 % off en referencias seleccionadas, hasta el 2 de febrero). Marcas como Ela (50 % off en referencias seleccionadas), Studio F (50 % off en ref. seleccionadas) y Levis (40 % en buzos y chaquetas, 30 % en camisas polo, bermudas y faldas) extendieron sus descuentos hasta el 01 de marzo. Para el hogar, Jamar ofrece hasta 60 % en toda la tienda y 0% interés hasta agotar existencias. Mientras que Tennis, Patprimo, Free Spirit cuentan con 20 %, 40 % y 50 % en referencias seleccionadas hasta agotas existencias. Además, del 6 al 8 de febrero se hará e ‘Bodegazo al Parque’en la plazoleta Jamar, un espacio en el que participarán alrededor de 16 marcas con importantes descuentos. Parque Caracolí (Santander): los residentes de Floridablanca y Bucaramanga podrán acceder a descuentos en categorías de moda, tecnología, hogar y juguetes hasta el 50% de descuento, para que las familias puedan adquirir lo que les hizo falta. Adicionalmente, todos los domingos en la Zona SOCIAL, las familias podrás disfrutar de clases de bienestar a las 9am; también, los visitantes podrán disfrutar de DJ en vivo, en la zona social de 7 p. m. a 2 a.m.

los residentes de Floridablanca y Bucaramanga podrán acceder a descuentos en categorías de moda, tecnología, hogar y juguetes hasta el 50% de descuento, para que las familias puedan adquirir lo que les hizo falta. Adicionalmente, todos los domingos en la Zona SOCIAL, las familias podrás disfrutar de clases de bienestar a las 9am; también, los visitantes podrán disfrutar de DJ en vivo, en la zona social de 7 p. m. a 2 a.m. Parque Alegra (Barranquilla y Soledad): el punto donde Barranquilla y Soledad se preparan para vivir el Carnaval con beneficios que van desde $ 7.900 en prendas H&M, $ 19.900 en prendas en Falabella. Toda la tienda de Tennis con el 50 % de descuento; destacando también marcas como Vélez, Yoi, Lili Pink, Sportline, OBoticario, Seven y Seven con producto hasta del 50 % de dcto.

el punto donde Barranquilla y Soledad se preparan para vivir el Carnaval con beneficios que van desde $ 7.900 en prendas H&M, $ 19.900 en prendas en Falabella. Toda la tienda de Tennis con el 50 % de descuento; destacando también marcas como Vélez, Yoi, Lili Pink, Sportline, OBoticario, Seven y Seven con producto hasta del 50 % de dcto. Parque Arboleda (Pereira): concentra ofertas de hasta 40 % y 50 % off en marcas de vestuario, calzado y accesorios en referencias seleccionadas en marcas Stradivarius, Nike, Zara, New Balance, Vélez, Ambiente Gourmet, Lafam, ópticas GMO, Imusa y muchas más, donde los hogares pueden comparar, priorizar y elegir mejor dentro de un punto único de soluciones de ahorro. Los beneficios están disponibles principalmente hasta el 31 de enero, permitiendo a las familias organizar mejor sus compras para aprovechar mejor la temporada de descuentos.

