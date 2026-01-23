Así como Carulla sorprendió en el sur de Bogotá, Unicentro sobresalió con un paso significativo hacia la sostenibilidad con la puesta en marcha de su planta de energía fotovoltaica, una iniciativa que no solo transforma su consumo energético, sino que también refuerza su compromiso con la protección del medio ambiente.

En el año en que celebra su 50 aniversario, el centro comercial reafirma su rol como líder en la transición energética, con una inversión cercana a los 1.790 millones de pesos.

¿Cómo es la nueva planta de energía de Unicentro en Bogotá?

Esta planta fotovoltaica está formada por 792 módulos solares, que se encuentran instalados en la cubierta del centro comercial. Su capacidad de generación es de 406.000 kWh anuales, una cifra que permite al centro comercial reducir su dependencia de fuentes de energía convencionales, integrando esta electricidad directamente en su consumo operativo.

Esta capacidad de generación energética tiene un impacto positivo tanto en los costos operativos como en la sostenibilidad a largo plazo del centro comercial, indicó América Retail, que replicó la información.

El impacto ambiental de este proyecto es notable: se estima que la planta reducirá la emisión de 190 toneladas de CO2 al año, lo que equivale a lo que 1.176 árboles pueden absorber en ese mismo período.

Esta reducción de emisiones convierte la planta fotovoltaica en un activo clave para el proyecto ambiental de Unicentro, alineándose con su enfoque de responsabilidad climática en medio de las diferentes tragedias en Colombia en las que queda en evidencia la necesidad de políticas de cuidado frente al medio ambiente y los recursos naturales.

La instalación de esta planta no es un hecho aislado; forma parte de una estrategia más amplia de sostenibilidad que Unicentro Bogotá ha venido desarrollando durante más de diez años.

“La sostenibilidad no es una tendencia pasajera. Es una forma de operar mejor, de ser más eficientes y de prepararnos para los retos del futuro. Esta planta solar es una muestra de que innovación, rentabilidad y responsabilidad ambiental pueden avanzar juntas cuando hay visión estratégica”, afirmó Camilo Ángel Moreno, gerente general de Unicentro Bogotá.

Esta estrategia incluye eficiencia energética, gestión del agua, economía circular y la adopción de movilidad sostenible. Además, el centro comercial cuenta con una certificación ISO 14001:2015, un estándar internacional que garantiza la mejora continua en la gestión de impactos ambientales.

El proyecto también contribuye a varios Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), como el ODS 7 de energía asequible y no contaminante, el ODS 11 de ciudades sostenibles, el ODS 12 de producción y consumo responsables, y el ODS 13 de acción por el clima.

De esta manera, Unicentro indicó que no solo está mejorando su operación interna, sino que también está aportando a metas globales de sostenibilidad.

¿Qué ha hecho Unicentro para reducir el impacto ambiental?

Además de la mencionada planta de energía fotovoltaica, Unicentro ha implementado otras iniciativas para reducir su impacto ambiental. Por ejemplo, la instalación de tecnología LED ha permitido un ahorro de aproximadamente 160.000 kWh al año. También se ha logrado una reducción del 6,5% en el consumo de agua, lo que equivale a 7.228 metros cúbicos al año.

Otro aspecto importante es el reciclaje, con una recuperación de aproximadamente el 47% de los residuos generados, lo que representa 1.569 toneladas anuales.

La incorporación de electrolineras y biciparqueaderos también ha sido clave para fomentar la movilidad sostenible. Unicentro ya cuenta con 22 electrolineras que han suministrado más de 480.000 kWh, y 280 biciparqueaderos, que han registrado más de 84.000 entradas en el último año.

Estas iniciativas muestran el compromiso de Unicentro con un futuro más verde y sostenible, no solo en su operación, sino también en la creación de conciencia ambiental entre sus visitantes y colaboradores, que son testigos de todo este impacto.

