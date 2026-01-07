La marca colombiana Mattelsa ha empezado en el país una transformación estratégica que ha cambiado radicalmente su modelo de negocio y también su impacto social y medioambiental. En una entrevista para Portafolio, Mateo Jaca, fundador de la marca, hablar sobre cómo Mattelsa ha cambiado desde su inicio y de su compromiso con el capitalismo regenerativo.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Quién está detrás de la reconocida y querida marca de ropa que cerró todas sus tiendas en Bogotá)

Mattelsa nació hace 21 años en Medellín como un negocio de comercialización de ropa multimarca y, en la actualidad, es una marca propia con producción nacional. Fundada en el contexto universitario, sus primeras tiendas eran bodegas clandestinas que proyectaban una energía de rebeldía que atrajo a la juventud local. Sin embargo, Mateo Jaca, reconoce que para las empresas es necesario reinventarse cada siete años y fue precisamente hace ese tiempo que se dio un cambio drástico en la marca.

“El objetivo no es vender más unidades, sino sostener las ventas con un consumo más consciente”, dijo Jaca, señalando el cambio de Mattelsa de bodegas cerradas a tiendas premium en centros comerciales. Este cambio también implicó un cambio en las prendas, apostando por una mayor calidad y durabilidad y reduciendo el uso de poliéster, adaptándose así a un consumidor más consciente y sostenible.

Lee También

Pero el cambio más importante se da en el modelo de negocio, poniendo el capitalismo regenerativo en el centro de su estrategia. En lugar de repartir las ganancias entre socios, estas se reinvierten en proyectos autosostenibles con impacto positivo en la sociedad. Minimizan la brecha salarial y priorizan la reforestación y el desarrollo de materiales sostenibles. “Creemos en un capitalismo rentable, al servicio de la sociedad, no solo de los socios”, afirmó Jaca.

En Bogotá tienen puntos de venta en centros comerciales como Multiplaza, Plaza Central, Titán Plaza, Mallplaza, Chapinero entre otros.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.