El anuncio del cierre de la marca de ropa Rockgotá en sus diferentes sedes en Bogotá, con la última abierta hasta el próximo 18 de enero, lleva a la pregunta sobre quién es el dueño que estuvo detrás de una huella que no solo tuvo el reconocimiento sino el cariño de muchas personas.

Sigue a PULZO en Discover

Juan Sebastián Cárdenas, conocido en el mundo de la moda como Juan Piazzolla, es el cofundador y director de marketing de Rockgotá, una marca que se destacó en la industria de las camisetas personalizadas.

A sus 29 años ahora, Piazzolla lideró un proyecto que comenzó de manera sencilla, pero que hoy en día es reconocido por sus diseños inspirados en la cultura pop y el amor al ser.

La historia de Rockgotá comenzó en 2015, cuando Juan Sebastián, siendo un adolescente, comenzó a buscar camisetas de bandas como Soda Stereo, algo que era casi imposible de conseguir en Bogotá en ese entonces, según contó en Portafolio en 2023, apenas unos años antes del cierre de sus tiendas.

Su amor por la música y su afición por vestir camisetas de sus grupos favoritos lo llevaron a descubrir el mundo de la serigrafía, la impresión y los textiles, lo que despertó su interés por el proceso creativo detrás del estampado de camisetas.

En sus inicios, Piazzolla buscó a alguien que pudiera hacerle una camiseta personalizada, pero con el tiempo decidió tomar el control de su propio proyecto. Luego de dejar su empleo, con una liquidación de aproximadamente 800 mil pesos, propuso a su hermana, María Angélica, que se uniera al proyecto. Juntos comenzaron a montar lo que sería la base de Rockgotá, inicialmente centrada en camisetas personalizadas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Rockgotá (@rockgota)

El concepto de la marca evolucionó con el tiempo y se transformó en una propuesta que no solo busca estampar una camiseta, sino también crear una conexión emocional con las personas. “El amor al ser”, como lo llama Piazzolla, era el principio que guía sus diseños: cada prenda debe hacer que la persona que la use se sienta identificada, como si el diseño hablara directamente de su personalidad o recuerdos.

Como legado, los diseños de Rockgotá incluyen personajes entrañables de la cultura pop, como Goku, Reptar, Totoro y el frailejón Ernesto Pérez, entre otros. Estos personajes fueron parte de colecciones con licencias de marcas reconocidas como Disney, Nickelodeon, Warner Brothers, Studio Ghibli y Pixar. Para poder usar estas imágenes, la marca pagaba por los derechos y trabajaba en colaboración con las marcas para obtener la aprobación de cada diseño.

Rockgotá logró posicionarse como una marca única que, además de ofrecer productos de alta calidad, ofrecía una experiencia emocional a sus clientes, vinculando el arte de la serigrafía con el amor por los personajes que han marcado la cultura de generaciones.

¿Cómo conseguir ropa de la marca Rockgotá en Colombia?

A pesar del mencionado cierre de los establecimientos, para conseguir productos de Rockgotá en Colombia es posible gracias a sus espacios digitales en Instagram y al número de WhatsApp +57301 4005507, pues indican que hacen entregas a todo el país.

Además, también cuentan con el sitio web de la mencionada marca para llevar a cabo los pedidos de acuerdo con el catálogo que ofrecen para ropa de hombres y mujeres y demás tipos de accesorios.

Las tiendas físicas de Rockgotá en Bogotá solían estar ubicadas en puntos clave como la Zona T (Cra 14a #82-16) y el Centro Comercial Galerías (local 1025, primer piso), aunque la marca también promocionaba puntos en el sur (Autopista Suroriental) y a veces usaba camiones para eventos, operando con un fuerte enfoque digital para entregas nacionales.

El anuncio del final del establecimiento causó mucha nostalgia entre propios y extraños por el tipo de legado que tuvo la marca, pero para quienes todavía siguen interesados hay alternativas vigentes.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.