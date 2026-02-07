Desde la mañana del viernes 6 de febrero, Noticias RCN había anunciado que iba a publicar un informe sobre las acusaciones que tienen al exciclistas ‘Lucho’ Herrera en un proceso judicial, luego de que fuera acusado de pagarles a unos paramilitares para que mataran a 4 personas que vivían cerca de su finca.

Recientemente, el proceso recibió una prórroga más y el informativo decidió publicar un informe con más detalles de lo que se conoce del caso. Allí revelaron las entrevistas hechas a los paramilitares que mencionaron a ‘Lucho’ Herrera como la persona que, supuestamente, pagó por el crimen de esas 4 personas, pero también, en Noticias RCN, dieron a conocer que estas personas se retractaron de lo dicho, lo que ha hecho que las investigaciones tengan muchas inconsistencias.

Todo eso parte del expediente que tiene la Fiscalía en el caso de ‘Lucho’ Herrera, sin embargo, parece que ellos no querían que esto se publicara, pues enviaron una carta a RCN, con un tono amenazante y muy peligroso.

José Manuel Acevedo, director del informativo, lo contó así: “Hoy recibimos este oficio de la Fiscalía General de la Nación pidiéndonos que nos abstuviéramos de publicar el informe que ustedes [televidentes] van a ver a continuación, haciéndonos responsables de la violación de la reserva procesal, que es un deber de las partes. Yo me pregunto ¿en qué quedaría el periodismo investigativo sino pudieran revelarse con responsabilidad algunas de estas piezas por parte de la prensa libre? En un país serio, la Fiscalía, en vez de restringirlo, debería protegerlo”.

🔴 #Especial | Testimonios de exparamilitares y versiones contradictorias rodean el caso que salpica al exciclista Lucho Herrera por la desaparición de cuatro personas en Fusagasugá. ¿Qué dice el expediente y qué responde el ídolo? Informe de @NoticiasRCN. pic.twitter.com/fGBgRCCcLg — Noticias RCN (@NoticiasRCN) February 7, 2026

La carta de la Fiscalía es catalogada como peligrosa porque empieza a ponerle restricciones al periodismo y a lo que puede o no publicar. De hecho, en diferentes momentos de los últimos años, han sido numerosas las instituciones y altas personalidades del país que han tenido diferentes ataques a los medios de comunicación y sus publicaciones.

