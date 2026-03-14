Un grave accidente de tránsito se registró en la vereda Alboreto, en inmediaciones del peaje que marca el límite entre Bogotá y La Calera, luego de que un carrotanque que transportaba Gas Licuado de Petróleo (GLP) se volcara y posteriormente se presentara una explosión del vehículo. El hecho generó una rápida movilización de los organismos de emergencia en la zona.

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De acuerdo con información publicada por El Tiempo, el incidente fue atendido inicialmente por el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de La Calera, que llegó al lugar con una máquina de bomberos y dos camionetas para controlar la situación y asegurar el área.

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Al operativo también se sumaron unidades del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, que desplegaron tres máquinas, entre ellas un vehículo tipo escalera para reforzar las labores de atención. Además, la emergencia contó con el acompañamiento de la Policía y una ambulancia del hospital municipal.

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Según el boletín de emergencia de la Delegación Departamental de Bomberos de Cundinamarca, hasta el momento en que se atendía la situación no se reportaban personas heridas. Las autoridades indicaron que seguirán monitoreando el lugar del accidente y entregarán nuevos reportes conforme avance la evaluación del caso.

Un camión cisterna que transportaba gas licuado se estrelló y se incendió en la vereda Alboreto, cerca del peaje entre Bogotá y La Calera. Las autoridades reportan que, por ahora, no hay personas lesionadas. pic.twitter.com/P3Si9CrhFs — SVCNoticias (@SVCNoticias) March 14, 2026

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