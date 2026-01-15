Así como hay especial atención por el pago de los intereses de las cesantías, la alternativa de sumar semanas para la pensión sin trabajar en Colombia también se convierte en un foco para muchos.

La entrada en vigencia de la Ley 2341 de 2023 llevó a que el servicio militar no fuera obligatorio, pero quienes lo lleven a cabo de manera voluntaria reciben un reconocimiento por parte del Estado. Es importante remarcar que esto no se considera legalmente como un empleo formal ni un vínculo laboral, a pesar de la valiosa experiencia.

De ahí, el primer inciso del artículo 45 de la Ley 1861 de 2017 explica cómo aplica esta suma de semanas en la cotización de cara a pensionarse en Colombia, con lo que se cumplen los requisitos para este propósito.

“En las entidades del Estado de cualquier orden el tiempo de servicio militar le será computado para efectos de cesantía, pensión de jubilación de vejez, pensión de invalidez, asignación de retiro y prima de antigüedad en los términos de la ley. Los fondos privados computarán el tiempo de servicio militar para efectos de pensión de jubilación de vejez y pensión de invalidez”, indica la norma.

¿Cómo reclamar las semanas de pensión por servicio militar en Colombia?

Para reclamar las semanas de pensión por la prestación del servicio militar en Colombia en 2026, el procedimiento es gratuito y se fundamenta en la Ley 1861 de 2017. Estos son los pasos directos:

Obtener el Certificado CETIL: es el requisito indispensable. Se debe solicitar la Certificación Electrónica de Tiempos Laborados (CETIL) ante la fuerza donde sirvió (Ejército, Armada, Fuerza Aeroespacial o Policía). Este documento valida oficialmente el tiempo en filas. Preparar la documentación: se necesitará la cédula de ciudadanía ampliada al 150 %, copia de la libreta militar y la tarjeta de conducta. Si se perteneció al Ejército, se puede gestionar en su portal de peticiones; para la Fuerza Aeroespacial, usar su formulario de incorporación. Radicar ante el fondo: una vez se tenga el CETIL, se debe presentar ante Colpensiones o el fondo privado (Porvenir, Protección, etc.). En Colpensiones, el tiempo se suma directamente al historial. En fondos privados, computa como tiempo para la Garantía de Pensión Mínima. Verificar que carguen: el trámite suele tardar entre 2 y 4 meses. Revisar periódicamente el historia laboral para confirmar que las semanas (entre 52 y 78 según el tiempo servido) hayan sido cargadas correctamente.

Este proceso es vital para quienes están próximos a la jubilación, ya que estas semanas pueden completar el requisito mínimo o incluso aumentar el monto de la mesada.

¿Cuántas semanas se necesitan para pensionarse en Colombia?

Para pensionarse en Colombia en 2026, el número de semanas requeridas varía según el género y el fondo de pensiones, bajo el marco de la Ley 100 de 1993 y la reciente Ley 2381 de 2024.

Para los hombres, el requisito se mantiene en 1.300 semanas de cotización en Colpensiones. Si se encuentran en un fondo privado y no alcanzan el capital suficiente, pueden acceder a la Garantía de Pensión Mínima con 1.150 semanas. La edad mínima para ellos es de 62 años.

Para las mujeres, gracias a la Sentencia C-197 de 2023 de la Corte Constitucional, inició una reducción gradual. En 2026, las mujeres necesitan 1.250 semanas para jubilarse en el régimen público. Esta cifra disminuirá 25 semanas cada año hasta llegar a 1.000 en 2036. La edad se mantiene en 57 años.

La nueva reforma pensional introduce además el beneficio para madres, permitiendo reducir 50 semanas por cada hijo criado (máximo tres hijos), siempre que no alcancen el mínimo exigido. Esto significa que una mujer podría pensionarse con hasta 150 semanas menos si cumple los requisitos de edad.

Es fundamental verificar si pertenece al Régimen de Transición. Este aplica para mujeres con 750 semanas y hombres con 900 semanas cotizadas a julio de 2025, quienes mantienen las condiciones de la ley anterior sin los cambios del nuevo sistema de pilares.

