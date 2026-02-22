Entre junio de 2025 y febrero de 2026, Colombia vivió un periodo de alta preocupación laboral debido a anuncios de despidos colectivos y reestructuraciones empresariales en varios sectores.

Frente a este panorama, el Ministerio del Trabajo asumió una postura activa de vigilancia y control, reiterando que ninguna empresa puede ejecutar despidos masivos sin cumplir los procedimientos legales ni sin autorización previa de la autoridad laboral.

La entidad recordó que los procesos de reestructuración no pueden convertirse en mecanismos para vulnerar derechos fundamentales y advirtió sobre la prohibición de terminar contratos sin justa causa, especialmente cuando existen trabajadores con fuero o investigaciones en curso.

Además, ordenó a algunos empleadores suspender desvinculaciones mientras avanzaban procesos administrativos sancionatorios.

El Ministerio también enfatizó que las solicitudes de despido colectivo por razones técnicas, operativas o financieras no reciben aprobación automática, pues cada caso debe ser evaluado rigurosamente.

En medio del debate por el aumento del salario mínimo y la reforma laboral de 2025, defendió estas medidas como avances en protección y equidad, rechazando que sean la causa directa de los recortes.

En síntesis, reiteró su compromiso con la defensa del empleo digno y el cumplimiento estricto de la ley.

