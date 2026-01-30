Alertan por una serie de despidos y reubicaciones de funcionarios en la Cancillería, situación que ha generado preocupación entre trabajadores del servicio diplomático y sus familias, en medio de presuntos cambios administrativos previos a la entrada en vigor de la Ley de Garantías.

De acuerdo con Julián Silva, presidente de la Asociación Diplomática y Consular de Colombia (Asodiplo), en las últimas semanas diplomáticos de carrera han sido relevados de puestos considerados estratégicos, lo que habría abierto la puerta a la vinculación de nuevos contratistas. Según el dirigente, este proceso habría impactado a decenas de funcionarios solo en enero, incluidos cargos en consulados de países como México, Perú, Bolivia, Australia y Dinamarca.

Esta situación se suma a los despidos que también se han reportado recientemente en el (Dapre) Departamento Administrativo de la Presidencia a comienzos de 2026, hechos que han despertado inquietud entre ciudadanos y allegados de los empleados afectados.

En diálogo con Noticias Caracol, Silva señaló que algunos funcionarios con más de 15 años de experiencia han sido reubicados, incluso cuando se encontraban próximos a pensionarse. Añadió que sus funciones habrían sido asumidas por personas contratadas bajo la modalidad de prestación de servicios.

“Nosotros en los últimos días hemos empezado a recibir reportes de personas que han sido declaradas insubsistentes por parte de la actual administración en Cancillería, presuntamente para utilizar esos cargos para ubicar personas más cercanas al proyecto político de la actual administración”, dijo Silva a ese medio.

Finalmente, el presidente de Asodiplo aseguró que se han removido funcionarios con amplia experiencia sin que, hasta el momento, la Cancillería haya entregado explicaciones formales sobre estas decisiones.

¿Qué es la Ley de Garantías en Colombia para empleos públicos?

A medida que se acercan los procesos electorales de 2026 en Colombia, la Ley 996 de 2005, conocida como Ley de Garantías, toma relevancia por su impacto directo en la administración pública. Esta norma tiene como objetivo principal asegurar la transparencia y evitar que la nómina estatal sea utilizada con fines proselitistas o para favorecer intereses particulares.

En materia de empleos públicos, la ley establece restricciones estrictas durante los cuatro meses anteriores a las elecciones. Entre las prohibiciones más destacadas para la Rama Ejecutiva se encuentra la suspensión de cualquier forma de vinculación que afecte la nómina estatal, lo que impide crear nuevos cargos o realizar nombramientos, salvo en casos excepcionales como la provisión de vacantes por muerte o renuncia irrevocable.

