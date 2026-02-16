Las autoridades dieron un nuevo paso frente a la situación financiera de Almacenes Flamingo S.A., cadena con presencia en varias ciudades del país y millones de usuarios.

La Superintendencia de Sociedades confirmó el inicio del trámite de validación judicial, luego de que la empresa alcanzara un acuerdo extrajudicial con la Cámara de Comercio de Medellín dentro de su proceso de reorganización empresarial.

Según la entidad, el 90,78 % de los acreedores aceptó el acuerdo, lo que permite avanzar en un procedimiento con el que la compañía buscará equilibrar activos por 361.000 millones de pesos frente a pasivos por 339.000 millones.

Como lo establece la ley, el trámite priorizará el pago a trabajadores, así como las obligaciones tributarias y parafiscales. También se incorporaron esquemas para garantizar el cumplimiento del acuerdo con los acreedores, respetando la prelación legal de las garantías y permitiendo mecanismos como la eventual venta de inmuebles hipotecados, si resulta necesario.

Además, para los proveedores de cuarta clase “se prevé un pago inicial proporcional apoyado en recursos judiciales liberados y un programa de amortización gradual a partir de 2028”, mientras que para los acreedores quirografarios se estableció un sistema de pagos diferidos en años posteriores, ambos con una tasa de interés reducida.

De acuerdo con la Superintendencia de Sociedades, el objetivo del proceso es asegurar la sostenibilidad operativa de la compañía, garantizar la continuidad de sus actividades y permitir un pago progresivo y equilibrado a los acreedores, conforme a la ley de insolvencia empresarial vigente en Colombia.

¿Quién es el presidente de Flamingo?

Carlos Mario Díez, presidente del Grupo Flamingo, es el actual líder de esta compañía del sector comercio en Colombia. El directivo ha estado al frente de la organización durante un periodo marcado por cambios en el mercado y ajustes internos orientados a fortalecer la operación.

En declaraciones sobre la gestión reciente, Díez señaló que, en años anteriores, la empresa enfrentó un momento clave en el que la intención de avanzar con rapidez implicó asumir distintos retos. Según explicó, ese proceso llevó a que, temporalmente, la organización se alejara de su enfoque principal: el cliente.

El presidente indicó que ese balance ha servido para replantear prioridades y reforzar estrategias centradas en las necesidades de los consumidores, así como en la consolidación del negocio. Estas afirmaciones se enmarcan dentro de la revisión corporativa que adelanta la compañía para orientar sus próximos pasos en el mercado.

