Éxito, que alista una alianza con Decathlon, abre la puerta para que en los diferentes supermercados que están en su organización hagan parte de una fecha especial y, de paso, sirvan como respiro para miles de usuarios.

Del 13 de febrero al 4 de marzo, ese grupo empresarial anunció que celebra su aniversario con grandes descuentos de hasta el 70 % en diversos productos. Las marcas Carulla, Éxito, Surtimax, Super Inter y Surtimayorista ofrecen ofertas especiales en productos de la canasta básica familiar, ropa, calzado, electrodomésticos, artículos para el hogar y entretenimiento.

Durante este evento, los clientes podrán encontrar descuentos significativos en artículos esenciales como arroz, huevos, aceites, carnes, frutas, verduras y papel higiénico. Además, habrá promociones atractivas en tecnología y electrodomésticos, como neveras, televisores y celulares, así como en moda y artículos para el hogar.

“Gracias al trabajo conjunto con más de 340 proveedores, las familias podrán acceder a productos de calidad con los mejores precios para hacer sus compras completas de mercado, realizar ajustes del mismo, y también adquirir esos productos aspiracionales que desean. Desde la logística, se movilizarán más de 510 vehículos por día y se realizarán cerca de 25.000 viajes para llevar millones de productos con grandes descuentos a todas las tiendas”, aseguró Carlos Mario Giraldo, Gerente General de Grupo Éxito, replicado en el diario La República.

El Grupo Éxito se ha preparado para recibir a millones de clientes, con un surtido amplio y precios competitivos tanto en sus tiendas físicas como en sus canales digitales.

Se movilizarán alrededor de 178 millones de unidades de productos a lo largo y ancho de Colombia, asegurando que todos los puntos de venta tengan disponibilidad. Este esfuerzo logístico incluye más de 25.000 viajes y el uso de 1.179 vehículos.

Aprovechar este evento es una excelente oportunidad para adquirir productos de calidad a precios reducidos, con la comodidad de elegir entre comprar en tienda o a través de plataformas digitales.

Hacer compras en estos espacios virtuales de Éxito es un proceso diseñado para ser ágil y seguro, permitiendo a los usuarios acceder a un catálogo inmenso desde cualquier lugar de Colombia.

La compañía ha integrado su ecosistema virtual para que la experiencia sea fluida tanto en la página web oficial como en la aplicación móvil. Para aprovechar al máximo estas herramientas en este 2026, es fundamental seguir un orden lógico que garantice la correcta aplicación de descuentos y la seguridad en las transacciones.

¿Cómo hacer compras en plataformas digitales de Éxito?

El paso a paso para ejecutar compras en las plataformas digitales de Éxito de manera efectiva es el siguiente:

Registro y acceso: ingresar a la plataforma y cree una cuenta con sus datos personales. Esto le permitirá acumular Puntos Colombia en cada transacción hecha.

ingresar a la plataforma y cree una cuenta con sus datos personales. Esto le permitirá acumular Puntos Colombia en cada transacción hecha. Selección de productos: utilizar el buscador o las categorías para encontrar lo que necesita. Verificar siempre las especificaciones técnicas y las opiniones de otros compradores para asegurar su elección.

utilizar el buscador o las categorías para encontrar lo que necesita. Verificar siempre las especificaciones técnicas y las opiniones de otros compradores para asegurar su elección. Uso del carrito: agregar los artículos deseados. En este punto, podrá visualizar el costo estimado del envío y los tiempos de entrega según su ubicación geográfica.

agregar los artículos deseados. En este punto, podrá visualizar el costo estimado del envío y los tiempos de entrega según su ubicación geográfica. Aplicación de cupones: antes de pagar, revisar si tiene códigos promocionales activos o si hay ofertas exclusivas para tarjetas de crédito específicas, como la Tarjeta Éxito Tuya.

antes de pagar, revisar si tiene códigos promocionales activos o si hay ofertas exclusivas para tarjetas de crédito específicas, como la Tarjeta Éxito Tuya. Selección del método de entrega: elegir entre el envío a domicilio estándar, entrega rápida o el servicio de Compra y Recoge para retirar el pedido en su almacén físico más cercano sin costo adicional.

elegir entre el envío a domicilio estándar, entrega rápida o el servicio de Compra y Recoge para retirar el pedido en su almacén físico más cercano sin costo adicional. Finalización del pago: seleccionar el medio preferido, ya sea tarjeta de crédito, débito mediante PSE, o billeteras digitales, y confirmar la operación en la pasarela de pagos segura.

Es clave recordar que Éxito ha lanzado descuentos hasta del 95 % en sus plataformas digitales, por lo que es oportuno conocerlas bien.

