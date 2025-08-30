La disputa empresarial entre Frisby España y Frisby Colombia sumó un nuevo capítulo con el anuncio de la compañía radicada en Europa de que interpondrá otra demanda. De acuerdo con lo publicado por El Tiempo, la filial europea explicó que el proceso surge después de recibir amenazas y hostigamientos en medio del litigio que mantienen ambas empresas por el uso de la marca.

El comunicado fue emitido por Frisby España S.L., a través de su representante autorizado Charles Dupont y el grupo jurídico Orbes & Zúñiga Abogados. En el documento, indicaron que en las últimas semanas Dupont ha sido víctima de amenazas de muerte, ataques contra su familia y mensajes intimidatorios en redes sociales. Además, afirmaron que se difundió información privada acompañada de calificativos que afectan su honra e imagen.

En las declaraciones, la compañía manifestó que rechaza de manera categórica cualquier forma de violencia, incitación al odio o linchamiento mediático. Enfatizó que ningún desacuerdo comercial ni jurídico puede justificar que se vulneren derechos fundamentales como la vida, la seguridad, la dignidad o la honra de una persona.

Por otro lado, el bufete Orbes & Zúñiga Abogados indicó, que se presentarán acciones penales y medidas de protección inmediata en Colombia. La intención es que las autoridades investiguen y sancionen las amenazas recibidas, y que se establezcan mecanismos para prevenir que hechos similares se repitan en el futuro.

De igual forma, Frisby España aclaró en el comunicado que la disputa sobre la marca está en curso en instancias judiciales de la Unión Europea. Según lo informado por la compañía, tiene confianza puesta en que las instituciones europeas definan con imparcialidad la titularidad de la marca en esa jurisdicción.

Finalmente, el comunicado concluye con un llamado a mantener el respeto y el diálogo como vías legítimas de resolución de conflictos. Para la compañía, los debates empresariales deben permanecer en el terreno jurídico y no convertirse en ataques personales ni en procesos de estigmatización que comprometan la seguridad de las partes.

“El único camino válido es el respeto, el diálogo y el tratamiento legal entre las empresas, sin convertir el debate en ataques personales ni en estigmatización”, se lee en el comunicado de Frisby España.

