El Palacio del Colesterol, emblema gastronómico del fútbol bogotano por 64 años, cesa operaciones en su ubicación original debido a las obras de renovación del estadio Nemesio Camacho El Campín. Este cierre, oficial desde enero de 2026, obedece al cronograma de renovación liderado por Sencia, administradora del proyecto multimillonario que convertirá El Campín en un complejo cultural, deportivo y de entretenimiento.

El movimiento ha expuesto las dificultades que enfrenta la concesión a cargo de Sencia. Recientemente, el estado del césped del estadio ha sido objeto de críticas. Pese a que se ha iniciado un proceso de hibridación de la cancha, el partido entre Millonarios y Medellín tuvo que suspenderse debido a las fuertes lluvias, y el desarrollo de conciertos ha agregado presión al césped ya afectado.

El cierre del Palacio, que ha estado presente en la tradición futbolística de la ciudad durante más de seis décadas, despierta una mezcla de nostalgia y esperanza, tanto para los propietarios de los puestos de comida como para los hinchas de Millonarios e Independiente Santa Fe. Don Carlos, un vendedor icónico del Palacio, sostuvo “siempre hemos sido parte de los clásicos capitalinos y sentimos orgullo por nuestra tradición. Pero reconocemos que las nuevas normativas son rigurosas y necesitamos adaptarnos”.

Precisamente, en diálogo con Los Insaciables, el popular vendedor dio una triste noticia a toda su clientela, después de 63 años de estar en este punto de Bogotá. El comerciante dio a conocer lo que pasará con su negocio y la dura decisión que tuvo que tomar.

“63 años llevo, vendo costilla de cerdo, de res, morcilla, longaniza. Después del cierre del Palacio nos van a ubicar los compañeros a unos en el lado norte y a otros en el lado sur, digo a los compañeros de la asociación porque yo ya no voy más, hago uso de buen retiro, me da guayabo, me da nostalgia, pero es que realmente las expectativas que había con Sencia y los privados no la puedo cumplir”, señaló.

La dirección en la que podrá ubicarlo es 📍Calle 51 A sur # 77 Q – 06, en el barrio Villa Rica, Kennedy 📍 y sus números de contacto son: ☎️ 320 473 8777 y ☎️ 311 807 1072

Sin embargo, don Carlos seguirá atendiendo de forma remota y por solicitud de sus clientes, por lo que dio información: “Si alguien está interesado en nuestra situación los podemos atender en Kennedy o en el 3204738777 o 3118071072. Allá tengo una terraza para atenderlos a todos en sus asados, sus sopas y con el mismo amor que los atiendo acá. Los voy a extrañar y arto”

La ambición es convertir el sector de la calle 57, donde se ubica El Campín, en un distrito de entretenimiento de gran vitalidad los siete días de la semana. Sin embargo, este sueño requiere la formalidad tributaria y sanitaria estricta, y todavía hay desafíos que superar antes de que el Palacio del Colesterol pueda volver a establecerse definitivamente, posiblemente en tres meses o tras el Mundial de Fútbol.

